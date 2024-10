Cơ quan điều tra trả lời kiến nghị của 1.617 người dân liên quan dự án tập đoàn Phúc Sơn ở Khánh Hòa 15/10/2024 15:16

Ngày 15-10, nguồn tin của PLO cho biết Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng vừa có văn bản trả lời đơn kiến nghị của công dân liên quan đến dự án khu trung tâm đô thị thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư.

Trước đó, ngày 24-9, ông HTG (ngụ TP Hà Nội) đứng đơn đại diện cho 1.617 cá nhân đã tham gia vào dự án của Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn gửi đơn kiến nghị một số vấn đề liên quan dự án đến Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng.

Đất sân bay Nha Trang cũ được cấp dự án cho Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn. Ảnh: XUÂN HOÁT

Trong công văn trả lời công dân do Đại tá Trương Quang Thùy, Thủ trưởng Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng cho biết dự án khu trung tâm đô thị Nha Trang tại TP Nha Trang, do Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư có liên quan trong vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai, xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa, do cơ quan này đang điều tra, giải quyết.

Đối với các nội dung liên quan đến vụ án sẽ được các cơ quan tố tụng trong quân đội xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, hồi tháng 5-2024, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng có văn bản đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc bàn giao đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cũ.

Theo Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, đơn vị này đang điều tra vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa, liên quan đến việc bàn giao đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các sở, cơ quan, ban ngành thuộc UBND tỉnh rà soát cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến vấn đề trên.