Kênh Channel News Asia dẫn lời một quan chức Israel giấu tên rằng vào ngày 18-3 Israel đã cử một phái đoàn cấp cao tới Qatar để đàm phán với Hamas về việc ngừng bắn 6 tuần ở Gaza.

Thỏa thuận này đi kèm điều kiện là phải Hamas phải thả 40 con tin Israel.

Phía chính phủ Israel chưa lên tiếng về thông tin trên.

Tuy nhiên, trước đó, tờ The Times of Israel cũng đưa tin rằng phái đoàn Israel (do Giám đốc Cơ quan tình báo Mossad của Israel - ông David Barnea dẫn đầu) đã tới Doha (thủ đô Qatar) để đàm phán.

Cuộc đàm phán có thể kéo dài tới 2 tuần do đoàn đàm phán Hamas ở nước ngoài có thể gặp khó khăn khi liên lạc với nhóm này ở Dải Gaza sau hơn 5 tháng chiến tranh.

Bệnh viện Al-Shifa ở TP Gaza (cực nam Dải Gaza) bị Israel tập kích ngày 18-3. Ảnh: AFP

Đây là cuộc đàm phán đầu tiên giữa Israel và Hamas kể từ khi tháng lễ Ramadan bắt đầu. Tham gia đàm phán còn có đại diện Qatar, Mỹ và Ai Cập.

Tại Doha, hai phái đoàn Israel và Hamas không đàm phán trực tiếp. Họ ngồi ở 2 căn phòng khác nhau, cách nhau một hành lang, và các bên trung gian sẽ đóng vai trò truyền đạt thông tin giữa họ.

Quan chức Hamas - ông Osama Hamdan nói với kênh truyền hình Al Manar của Hezbollah rằng có “cơ hội thực sự để chấm dứt leo thang xung đột và đạt được lệnh ngừng bắn vĩnh viễn”.

Tuy nhiên, ông này nhấn mạnh rằng phía Israel buộc phải rút quân trước thì Hamas mới trao trả con tin.

Cùng ngày 18-3, Israel cho biết quân đội nước này đã đột kích vào bệnh viện Al-Shifa ở TP Gaza (cực nam Dải Gaza) nhằm tiêu diệt giới lãnh đạo Hamas. Cuộc đột kích đã hạ 20 chiến binh Hamas, hãng Reuters đưa tin.

Phát ngôn viên quân đội Israel - Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari cho biết rằng trong quá trình hoạt động, lực lượng Israel đã bắt giữ hơn 200 người tình nghi là chiến binh Hamas.

Ngoài ra, ông Hagari cũng nói thêm rằng Israel đã hạ 20 chiến binh Hamas bên trong khu phức hợp bệnh viện và 20 tên khác ở khu vực xung quanh bệnh viện.

Trong số những người thiệt mạng có người tên Fayq al-Mabhouh. Ông Hagari nói nhân vật này là người đứng đầu các hoạt động đặc biệt của Hamas. Một nguồn tin Hamas đã xác nhận cái chết của al-Mabhouh, cho biết rằng Mabhouh là một thiếu tướng trong lực lượng.

Theo ông Hagari, bệnh viện Al-Shifa là hang ổ của các chiến binh Hamas. Giới lãnh đạo nhóm này đã "biến bệnh viện thành trung tâm chỉ huy để điều động và quản lý các hoạt động chiến đấu" ở Dải Gaza.

Ngay sau vụ Israel tập kích bệnh viện Al-Shifa, ngày 18-3, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhanh chóng lên tiếng bày tỏ quan ngại.

“Chúng tôi vô cùng lo lắng về tình hình tại Bệnh viện Al-Shifa ở phía bắc Gaza. Bệnh viện không bao giờ nên là chiến trường” - ông Tedros viết trên X (trước đây là Twitter).

DƯƠNG KHANG