Colos IgGold hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho cơ thể

(PLO)- Colos IgGold là sản phẩm sữa non dạng bột được đánh giá cao hiện nay trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe con người. Sản phẩm cung cấp dinh dưỡng cần thiết, bù đắp thiếu hụt khi chế độ ăn uống hằng ngày không đủ, hỗ trợ sự khỏe mạnh của miễn dịch, đề kháng cũng như nhiều tế bào, cơ quan khác trong cơ thể.

Thông tin cơ bản:

· Nguồn gốc xuất xứ: New Zealand.

· Sản xuất bởi: Carefore Global.

· Thương hiệu: Carefore Nutrition.

· Quy cách đóng gói: hộp 450g.

· Dạng: sữa bột.

Sản phẩm được xem là dòng sữa non thế hệ mới, sản phẩm kết hợp hoàn hảo giữa sữa non 24 giờ của New Zealand và công nghệ độc quyền Biolactol của tập đoàn Carefore. Thành phần chất lượng cao cùng công nghệ vượt bậc giúp người dùng nhận được tất cả những gì bên trong, cải thiện sức khỏe tổng quan, nâng cao chất lượng sống.

Colos IgGold được nâng cấp toàn bộ quy trình sản xuất từ nông trại, nguyên liệu, nghiên cứu, công nghệ, quy mô nhà máy và chất lượng sản phẩm. Ra đời dựa trên nền tảng khoa học từ trung tâm nghiên cứu và phát triển viện dinh dưỡng và sức khỏe con người tại New Zealand. Dây chuyền sản xuất tiên tiến, hiện đại, đạt chuẩn quốc tế, thông qua nhiều tiêu chuẩn, chứng nhận hàng đầu khi có mặt trên thị trường.

Sản phẩm Colos IgGold được tạo ra nhờ vào nguồn nguyên liệu sữa non 24 giờ kết hợp công nghệ Biolactol độc quyền:

+ Sữa non 24h thu thập trong trong ngày vắt sữa đầu tiên sau sinh, nhiều yếu tố có lợi cho sức khỏe con người, hoạt tính sinh học cao, dễ hấp thu, từ đó được đánh giá tốt hơn nhiều so với sữa non 48h và 72h.

+ Công nghệ độc quyền của Carefore mang tên Biolactol, là sự kết hợp giữa hỗn hợp Lipid sữa + Lactoferrin + chất béo tự nhiên, cũng chính 3 dưỡng chất này tạo nên màng bảo vệ 3 lớp cho các hạt sữa non bên trong. Từ đó đảm bảo dưỡng chất đi vào cơ thể 1 cách hoàn hảo, không bị phân hủy bởi axit dạ dày, độ hấp thu cao.

Thành phần và công dụng của Colos IgGold

Dòng thực phẩm chức năng sữa non này nổi tiếng với sự kết hợp của 5 thành phần dưỡng chất thiết yếu, mang lại hiệu quả tốt mà vẫn giữ được độ an toàn. Lượng đạm đường béo thấp nên phù hợp cho nhiều đối tượng, bạn có thể tham khảo cụ thể về thành phần trong 2 muỗng bột sữa như sau:

1. 316g kháng thể IgG: cải thiện hệ thống miễn dịch, tăng sức đề kháng, bảo vệ tốt cơ thể trước các tác nhân gây bệnh.

2. 1047mg Canxi hữu cơ và 7mg Vitamin D3: xây dựng hệ thống xương khớp khỏe mạnh, di chuyển, vận động dễ dàng, chống loãng xương.

3. 8 tỷ lợi khuẩn cùng 2000mg chất xơ hòa tan: nuôi dưỡng, cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tiêu hóa tốt hơn, giảm bệnh đường tiêu hóa.

4. 13 vitamin và 7 khoáng chất thiết yếu: hỗ trợ trao đổi chất, chuyển hóa năng lượng, sinh hóa cơ thể, duy trì sự sống.

5. Công nghệ Biolactol: góp phần tăng hấp thu các dưỡng chất nói trên, tạo môi trường tối ưu cho chúng hoạt động cho ra kết quả cao nhất.

Hướng dẫn sử dụng

· Cho 2 muỗng bột sữa Colos IgGold (muỗng có sẵn trong hộp) vào bình lắc.

· Cho 150ml nước lọc hay nước sôi để nguội vào bình lắc đều.

· Vặn chặt nắp và lắc theo chiều dọc cho đến khi tan hoàn toàn là dùng được.

· Ngày dùng 1 lần trước khi ăn sáng khoảng 30 phút.

