Côn Đảo: Bác khiếu nại của mẹ vợ nguyên phó trưởng phòng Tư pháp đòi bồi thường về đất 07/07/2024 09:00

(PLO)- Huyện Côn Đảo bác khiếu nại của bà P.T.T.C liên quan đến diện tích hơn 1,4 ha đất rừng phòng hộ do huyện quản lý nhưng từng có thời điểm bị bao chiếm, chứng thực cho cá nhân.

Vừa qua, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có quyết định giải quyết khiếu nại, bác toàn bộ đơn của bà P.T.T.C (khu dân cư số 6) về việc yêu cầu huyện bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi hơn 1,4ha đất mà gia đình bà đang canh tác, sử dụng để làm dự án đường trục phía Bắc khu trung tâm huyện Côn Đảo.

Đề nghị bồi thường đất, cây trồng khi làm đường

Theo thông tin, bà C là mẹ vợ của ông Nguyễn Đăng Khoa (nguyên phó trưởng phòng Tư pháp huyện Côn Đảo).

Năm 2020, ông Khoa khi đang ở vị trí công tác mới đã bị Ủy ban Kiểm tra huyện ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm và kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Sau đó, ông Khoa không được bổ nhiệm lại chức vụ và được điều chuyển công tác qua nơi khác, được một thời gian ông Khoa đã xin nghỉ việc.

Lý do ông Khoa bị kỷ luật liên quan đến việc tham mưu huyện chứng thực việc phân chia di sản thừa kế của gia đình bà C (trong đó có phần đất bà C khiếu nại hiện nay) nhưng có nhiều vi phạm…

Trở lại khiếu nại của bà C, theo bà trình bày, khu đất và cây trên đất bà khiếu nại là một phần trong thửa đất rộng 6ha của bố mẹ bà, nằm trên đồi sau đất trụ sở Vườn quốc gia Côn Đảo (thửa đất số 205- tờ bản đồ số 41, Khu dân cư số 3).

Huyện Côn Đảo bác khiếu nại vì khẳng định đất người dân đòi bồi thường là đất rừng. Ảnh minh họa: KL

Sau khi bố mẹ qua đời, các anh em gia đình bà C phân chia di sản thừa kế, bà C được toàn quyền quản lý, sử dụng và thu hoạch hoa lợi trên phần đất bà đang khiếu nại. Khi bà chuyển về TP.HCM thì vẫn giao quyền quản lý khu vườn cho em gái. Văn bản phân chia di sản thừa kế được huyện ký chứng thực năm 2009.

Năm 2018, do có các hộ dân lân cận vào chiếm đất để làm chuồng chăn thả gia súc, bà đã nhiều lần ý kiến đề nghị để huyện giải quyết nhưng không có phản hồi. Bà C tự rào khu vườn với lưới B40.

Từ năm 2019 đến nay, huyện đã cho đơn vị thi công lấy đất làm đường. Tuy nhiên không thực hiện thông báo, ban hành các quyết định thu hồi, bồi thường, hỗ trợ cho bà C. Do đó, bà yêu cầu huyện thực hiện đúng thủ tục thu hồi đất và bồi thường đối với phần diện tích hơn 1,4 ha bị thu hồi và cây trồng trên đất cho bà.

Lập luận của huyện Côn Đảo khi bác khiếu nại

Qua thẩm tra, huyện Côn Đảo nêu: Căn cứ bản đồ địa chính, Sổ mục kê năm 1998, 2005 thì phần đất bà C khiếu nại là đất rừng phòng hộ do huyện quản lý. Việc huyện không ban hành quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường cho bà C là đúng vì bà không phải là chủ sử dụng đất, không phải là đối tượng bị thu hồi đất.

Ngoài ra, liên quan đến việc chứng thực văn bản phân chia thừa kế về đất đai năm 2009 cho gia đình bà C, huyện Côn Đảo đã từng kết luận có nhiều vi phạm quy định về công chứng, chứng thực.

Trong đó, việc phân chia di sản là hoa lợi trên đồi rừng phòng hộ không xác định cụ thể vị trí, diện tích, số thửa đất, số tờ bản đồ để làm căn cứ xác định di sản, mà chỉ ghi chung chung; không có văn bản của cơ quan quản lý nhà nước xác định về tính hợp pháp về quyền sử dụng đất và tài sản trên đất đem chia thừa kế của bố mẹ bà C.

Lực lượng chức năng huyện Côn Đảo đi kiểm tra thực tế diện tích đất rừng gia đình bà C bao chiếm năm 2019. Ảnh tư liệu: HKL

Đồng thời, văn bản phân chia di sản này do ông Khoa, con rể của bà C thời điểm đó là Phó trưởng phòng Tư pháp trực tiếp tham mưu cho nguyên Phó Chủ tịch huyện ký. Điều này vi phạm nguyên tắc các trường hợp từ chối chứng thực. Sau khi được chứng thực phân chia di sản thừa kế, các thành viên trong gia đình bà C đã sử dụng để lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Cũng liên quan đến việc này, tháng 4-2020, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PLO, đến nay CQĐT chưa có phản hồi kết quả xử lý vụ án cho huyện Côn Đảo.

Năm 2018, bà C có hành vi rào, bao chiếm đất rừng phòng hộ (trong đó có một phần diện tích hơn 1,4ha bà C đang khiếu nại). Huyện đã xác minh và sau đó yêu cầu bà C tự giác tháo dỡ, di dời hàng rào lưới B40 ra khỏi phần đất nhà nước quản lý. Theo biên bản ghi nhận ý kiến người dân, ông Khoa là người thuê người làm hàng rào.

Sau đó, UBKT huyện ủy quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên đối với bà C. Trong tường trình với huyện Côn Đảo sau đó, bà C thừa nhận khu đất này là đất của Nhà nước, bà chỉ quản lý và hưởng hoa lợi. Sau đó bà C đã tháo dỡ hàng rào bao chiếm.

Giữa tháng 6-2024, huyện Côn Đảo đã tổ chức đối thoại với đại diện ủy quyền của bà C sau khi nhận được đơn khiếu nại.

Từ kết quả xác minh nêu trên, huyện kết luận bác toàn bộ nội dung khiếu nại của bà C, không chấp nhận đề nghị về việc yêu cầu huyện ban hành quyết định thu hồi đất và bồi thường cho bà C với diện tích đất hơn 1,4ha và giá trị toàn bộ cây trồng trên đất. Bởi bà C không phải là đối tượng quản lý, sử dụng đất…