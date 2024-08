Con rể báo công an, mẹ vợ thoát bẫy lừa đảo 30/08/2024 17:57

(PLO)- Nhờ con rể trình báo công an nên người mẹ vợ ở huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ thoát bẫy lừa đảo, không bị mất 200 triệu đồng.

Ngày 30-8, nguồn tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an huyện Tân Sơn vừa ngăn chặn vụ mạo danh cán bộ công an để lừa đảo, yêu cầu người dân chuyển 200 triệu đồng.

Hai ngày trước, bà NTX, 61 tuổi, ngụ xã Tân Phú nhận được cuộc gọi của người mạo danh cán bộ công an huyện Thanh Sơn. Người này nói, bà X có nhận được một túi hồ sơ và yêu cầu bà đến công an để làm việc.

Công an làm việc với bà X, giúp người phụ nữ thoát bẫy lừa đảo. Ảnh: CA

Khi bà X trả lời không biết các tài liệu đó, người này tiếp tục gọi điện cho bà X và kết nối với rất nhiều người khác, tự xưng là “cán bộ Công an thành phố Hà Nội và Bộ Công an”. Nhóm này còn gọi video cho bà X để lộ trang phục Công an nhân dân rất chỉnh tề.

Sau đó, chúng yêu cầu bà X kê khai thông tin cá nhân, số tài khoản và yêu cầu đi vay 200 triệu đồng, trong vòng 72 giờ không được tiếp xúc với chồng con, người lạ và không được tiết lộ bí mật nội dung trao đổi, nếu đi ra khỏi nhà sẽ bị theo dõi.

Bà X lo sợ tìm cách vay tiền để chuyển nhưng người con rể biết chuyện nên báo Công an huyện Tân Sơn.

Cán bộ Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Tân Sơn đã đến nhà bà X xác minh và ngăn chặn kịp thời, giúp bà X thoát khỏi bẫy lừa đảo.

Công an khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác khi nhận cuộc gọi điện thoại từ người lạ tự xưng là cán bộ cơ quan Nhà nước, Công an... để yêu cầu điều tra vụ án, chuyển tiền...

Khi nhận các cuộc điện thoại từ người lạ, cần bình tĩnh, không lo sợ, nhanh chóng liên hệ với người thân, bạn bè để được tư vấn. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì thông báo với cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.