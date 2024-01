Công an bắt giữ Nguyễn Cao Siêu liều lĩnh trộm cắp tài sản

Ngày 12-1, Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Cao Siêu (23 tuổi, trú xã Diễn Thành) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Các tấm lưới B40 hàng rào bảo vệ trên tuyến đường cao tốc Bắc – Nam bị cắt trộm.

Theo Công an Nghệ An, cuối tháng 12-2023, một công ty xây dựng trình báo trong quá trình thi công hệ thống an toàn giao thông của đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa)- Diễn Châu (Nghệ An) thì bị kẻ gian cắt trộm các tấm lưới B40. Việc này xảy ra ở đoạn qua xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu.

Đây là hệ thống hàng rào thép nhằm bảo vệ và nghiêm cấm người đi bộ, gia súc vào công trình trọng điểm quốc gia, cao tốc Bắc-Nam.

Công an huyện Diễn Châu đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, xác lập chuyên án, điều tra, làm rõ.

Nguyễn Cao Siêu bị bắt giữ cùng tang vật.

Qua điều tra, Công an huyện Diễn Châu nhận thấy Siêu có nhiều tiền để ăn chơi, tiêu xài cá nhân.

Nghi can Siêu đã từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, hiện nay không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên tụ tập, chơi bời.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Diễn Châu phá chuyên án, bắt giữ Siêu khi người này đang vận chuyển tang vật đi bán.

Bước đầu Siêu khai nhận đã cắt trộm 100 tấm lưới B40 hàng rào bảo vệ trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam để bán cho các cơ sở thu mua phế liệu, lấy tiền tiêu xài.

Người đàn ông có 4 tiền án bị bắt vì trộm tài sản ở các trạm biến áp (PLO)- Người đàn ông mang bốn tiền án trộm cắp, cướp giật giờ lại bị bắt giam vì đã ra tay trộm tài sản ở các trạm biến áp trên địa bàn huyện Thăng Bình, Quảng Nam.

Đắc Lam