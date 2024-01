Người đàn ông có 4 tiền án bị bắt vì trộm tài sản ở các trạm biến áp

Ngày 12-1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam ba tháng đối với Nguyễn Tin (32 tuổi, ngụ thôn Lộc Thượng, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Tin mang bốn tiền án vẫn tiếp tục trộm tài sản ở các trạm biến áp trên địa bàn huyện Thăng Bình. Ảnh: CA

Trước đó, Công an huyện Thăng Bình liên tục tiếp nhận thông tin liên quan đến việc mất trộm dây cáp đồng tại các trạm biến áp trên địa bàn huyện.

Sau khi tiếp nhận thông tin các vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Thăng Bình đã phân công lực lượng nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường. Đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ.

Qua đó, công an nghi vấn người thực hiện các vụ trộm dây cáp đồng là Nguyễn Tin nên triệu tập lên làm việc.

Quá trình đấu tranh, trước các tài liệu, chứng cứ Cơ quan CSĐT Công an huyện thu thập được, Tin đã thừa nhận hành vi trộm hàng loạt tại trạm biến áp trên địa bàn huyện Thăng Bình.

Cụ thể, Tin đã cắt trộm tổng cộng 36,5m dây cáp đồng tại ba trạm biến áp.

Theo công an, Tin từng có ba tiền án về tội Trộm cắp tài sản và một tiền án về tội Cướp giật tài sản.

THANH NHẬT