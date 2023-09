Công an vào cuộc vụ dây cáp điện đường song hành cao tốc bị trộm

Ngày 28-9, Công an phường An Khánh đang phối hợp cùng Công an TP Thủ Đức, TP.HCM điều tra vụ việc hàng loạt dây cáp điện của các trụ đèn trên đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây bị cắt trộm.

Các trụ điện đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây bị trộm lấy dây cáp. Ảnh: TS

Trước đó, sau hơn 1 tuần thông xe, hàng loạt đèn tại các trụ đèn trên tuyến đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây không phát sáng.

Vụ việc sau đó được lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện các dây cáp điện tại các trụ đèn này đã bị cắt, rút trộm.

Theo ghi nhận, tuyến đường thuộc địa bàn phường An Phú có hơn chục trụ đèn bị lấy trộm, các nắp đậy trụ đèn bị cạy, dây cáp bị cắt, gốc trụ bị đào bới để trộm dây cáp.

Dây cáp bị cắt khiến đèn đường không phát sáng. Ảnh: TS

Đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây được chính thức thông xe từ ngày 17-9 nhằm giảm tải cho đường dẫn cao tốc, kết nối vào các đường lân cận như Nguyễn Thị Định, Đỗ Xuân Hợp, Mai Chí Thọ, Vành đai 2 nên mật độ người dân lưu thông rất cao.

TỰ SANG