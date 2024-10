Công an Bến Tre thông tin về kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2024 15/10/2024 17:34

Chiều 15-10, Công an tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị thông tin báo chí về kết quả công tác công an 9 tháng đầu năm 2024.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, lực lượng Công an toàn tỉnh đã chủ động nhận diện, phân tích, đánh giá sát đúng tình hình tội phạm, triển khai hiệu quả 3 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và nhiều kế hoạch chuyên đề để đấu tranh, xử lý các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Công an tỉnh Bến Tre thông tin về kết quả công tác công an 9 tháng năm 2024. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Công an tỉnh đã xử lý 595 vụ tội phạm (nhiều hơn 5,87% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, có 231 vụ xảy ra từ các năm trước, nay được điều tra, làm rõ, chiếm tỷ lệ 38,69% tổng số vụ thống kê); điều tra, khám phá án đạt tỷ lệ cao 84,03% (vượt chỉ tiêu đề ra).

Đặc biệt, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong thời gian ngắn, Công an tỉnh đã khám phá nhanh nhiều vụ trọng án xảy ra trên địa bàn.

Thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh Bến Tre, vùng giáp ranh với các tỉnh lân cận được thực hiện quyết liệt và đạt nhiều kết quả.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, công an đã khởi tố 4 vụ, 4 bị can vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên; tuần tra, kiểm tra bắt 402 vụ khai thác, vận chuyển, tàng trữ cát trái trái phép, xử phạt hành chính số tiền trên 10 tỉ đồng (nhiều hơn 205 vụ, phạt nhiều hơn 4,8 tỉ đồng so với cùng kỳ 2023).

Lực lượng chức năng tuần tra bắt giữ nhiều trường hợp khai thác, vận chuyển cát trái phép. Ảnh: CABT

Cũng theo công an tỉnh Bến Tre, lực lượng công an trong tỉnh cũng đã kiên quyết, kiên trì rà soát, triệt xóa các điểm, tụ điểm tệ nạn xã hội, làm trong sạch địa bàn, xây dựng xã hội an ninh, an toàn, lành mạnh.

Trong 9 tháng lực lượng chức năng đã triệt xóa 348 điểm, tụ điểm tệ nạn - nhiều hơn 68,93% so với cùng kỳ 2023; xử lý hơn 1.900 đối tượng, xử phạt trên 1,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, công tác phòng chống thiên tai, hạn mặn và hỗ trợ an sinh xã hội đã được Công an tỉnh triển khai thực hiện rất hiệu quả, nhất là hỗ trợ vận chuyển nước ngọt và vận động giúp người dân ứng phó hạn mặn vừa qua, với số tiền gần 4 tỉ đồng.

Đặc biệt, với tinh thần tương thân tương ái, cán bộ chiến sĩ Công an toàn tỉnh đã quyên góp, ủng hộ đồng bào Miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3, số tiền trên 1,7 tỉ đồng.