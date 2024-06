Công an Cần Thơ tìm người liên quan vụ khai thác cát trái phép 17/06/2024 16:04

(PLO)- Công an TP Cần Thơ đề nghị ai mua cát do Trần Thanh Hùng và Nguyễn Văn Hận khai thác trái phép trong khoảng thời gian từ ngày 1-7-2023 đến 11-9-2023 thì đến công an để phối hợp làm rõ vụ án.