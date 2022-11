Công an Bình Dương bắt cựu trung úy Châu Thanh Đại

(PLO)- Cựu trung úy Châu Thanh Đại vừa bị Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Ngày 19-11, theo nguồn tin riêng của PLO, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Châu Thanh Đại, trước đó mang cấp hàm trung úy, công tác tại Công an phường Tân An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Ông Đại bị khởi tố, bắt giam để điều tra về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Nguồn tin cho biết, trước đó Công an tỉnh Bình Dương đã có quyết định kỷ luật, tước danh hiệu Công an Nhân dân với người này.

Hồi tháng 4-2022, PLO đăng tải loạt điều tra, “Công an phường lập chốt bắt xe trên tỉnh lộ”, phản ánh trung úy Châu Thanh Đại chỉ huy một tổ công tác gần 20 người gồm nhiều dân phòng, bảo vệ dân phố lập chốt tạm, bắt xe trên đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn chạy qua địa bàn.

Nhóm dân phòng, bảo vệ dân phố này điều khiển xe đặc chủng và một số xe máy cá nhân truy đuổi người vi phạm và đưa về chốt để trung úy Đại lập biên bản xử lý.

Một số người dân bị lập biên bản được trung úy Đại hẹn gặp tại trụ sở công an phường. Tại đây, ông này yêu cầu người vi phạm đưa tiền cho mình để ra kho bạc đóng giúp mà không có biên nhận hay hóa đơn gì.

Ngay sau khi PLO phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Công an tỉnh kiểm tra, xác minh. Công an TP Thủ Dầu Một đã cử đoàn kiểm tra xuống làm việc với những người liên quan, làm rõ thông tin.

Ông Đại được điều chuyển về Công an TP Thủ Dầu Một và bị tạm đình chỉ công tác sau đó.

Với các dân phòng, bảo vệ dân phố trong phản ánh, UBND phường Tân An đã ra quyết định tạm ngưng công tác trong thời gian chờ kết quả xác minh từ công an để có hướng giải quyết.

NGUYỄN YÊN - NGUYỄN TÂN