Công an Bình Dương kiểm tra đột xuất việc đảm bảo PCCC các công ty trong khu công nghiệp

(PLO)- Ngoài công tác kiểm tra, lực lượng công an còn hướng dẫn cho các công ty những kỹ năng để đảm bảo PCCC.

Ngày 18-1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang đồng loạt kiểm tra về công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trong mùa hanh khô.

Lực lượng công an kiểm tra, hướng dẫn công tác đảm bảo PCCC tại Công ty TNHH Tomoku Việt Nam. Ảnh: LA

Theo đó, vào ban đêm các tổ công tác đã đồng loạt kiểm tra đột xuất các công ty trong các khu công nghiệp.

Trong đêm 17-1, một tổ công tác tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Tomoku Việt Nam, Khu Công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát.

Đây là công ty chuyên sản xuất, gia công sản xuất và in bao bì giấy, do nguyên liệu sản xuất đều là những vật liệu dễ cháy nên nguy cơ xảy ra cháy là rất cao.

Lực lượng công an kiểm tra, hướng dẫn công tác đảm bảo PCCC tại Công ty TNHH Tomoku Việt Nam. Ảnh: LA

Tại thời điểm kiểm tra, công ty đều đã đảm bảo các quy định về PCCC. Sau khi kiểm tra, tổ công tác đã hướng dẫn, kiểm tra công tác ứng phó, xử lý, phối hợp, tổ chức lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ban đầu của các Đội PCCC cơ sở.

Theo kế hoạch, từ ngày 9-1 đến ngày 29-2, lực lượng Công an sẽ tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC đột xuất ban đêm tại các khu công nghiệp, các tòa nhà chung cư, nhà cao tầng, tổng kho, kho xăng dầu trên địa bàn do phòng quản lý và các cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đội PCCC cơ sở được lực lượng công an hướng dẫn công tác đảm bảo PCCC. Ảnh: LA

Đội PCCC cơ sở diễn tập chữa cháy ban đầu khi có cháy xảy ra. Ảnh: LA

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương cho biết đợt kiểm tra với mục đích tạo sự chủ động trong công tác nắm tình hình, làm tốt công tác đảm bảo an toàn PCCC vào ban đêm.

Qua đó, đã kịp thời phát hiện và hướng dẫn các cơ sở thực hiện các quy định, biện pháp, giải pháp an toàn PCCC, khắc phục các thiếu sót.

Chủ động đề ra phương án và cách thức để hướng dẫn cơ sở xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ, ngăn chặn không để cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

LÊ ÁNH