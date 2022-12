Công an Bình Thạnh khởi tố nhóm học sinh chặn đường chém bạn

(PLO)- Trong sáu bị can thì có năm học sinh bị Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM khởi tố về tội cố ý gây thương tích.

Ngày 29-12, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM, cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam hai tháng đối với sáu bị can về tội cố ý gây thương tích.

Sáu bị can này gồm Đặng Thành L, Đỗ Đức H, Lê Nhựt H, Lợi Gia N, Nguyễn Đăng T, Nguyễn Tấn T, Võ Văn G (cùng 16 tuổi và ngụ tại TP.HCM). Đáng lưu ý, trong sáu bị can bị khởi tố có đến năm người đang là học sinh.

Bị hại trong vụ việc là Kha Vĩnh H và Cao Long H (cùng 16 tuổi, ngụ quận Gò Vấp).

Theo hồ sơ, ngày 7-12, trong lúc nhóm của Đặng Thành L đá bóng tại một sân bóng trên đường Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình Thạnh thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của H.

Chiều tối 11-12, sau khi đá bóng xong, Vĩnh H chở Long H về nhà. Khi đến trước số 401 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình Thạnh thì cả hai bị nhóm của L chặn đường.

Nhóm này dùng năm dao tự chế và một cây sắt chém, đánh Vĩnh H và Long H gây thương tích.

Long H bị chém một nhát ở hông phải phía sau dài khoảng 10 cm và bỏ chạy được, Vĩnh H bị chém vào vai, tay phải gây gãy tay lộ khớp xương. Sau khi đánh xong, cả nhóm L rời đi.

Hai nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu rồi đến Công an quận Bình Thạnh trình báo.

Vào cuộc điều tra, Công an xác định Đặng Thành L là người chủ mưu trực tiếp. Theo đó, L rủ thêm sáu người khác cùng tham gia đánh nhau khiến hai nạn nhân thương tích.

Cả nhóm khai dùng dao tự chế, tuýp sắt tấn công vào hông, đánh vào lưng của các nạn nhân.

Kết quả giám định thương tích, Vĩnh H thương tích 1%, Long H thương tích 14%.

NGUYỄN YÊN