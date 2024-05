Công an cảnh báo chiêu lừa thông báo dấu tay bị mờ, cài định danh điện tử mức 3 29/05/2024 18:40

Mới đây, người dân ngụ tại quận 12 (TP.HCM) phản ánh đến công an quận về việc có người tự xưng tên Long, cán bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an quận 12 thông báo với công dân rằng "dấu vân tay bị mờ".

Long yêu cầu người dân phải lấy lại dấu vân tay, phục vụ cho việc chuẩn bị cài đặt định danh điện tử mức 3. Nghi gặp phải đối tượng xấu, người dân đã gọi điện trình báo cơ quan công an.

Liên quan sự việc này, Công an quận 12 khẳng định cơ quan công an tuyệt đối không thông báo các lỗi liên quan đến định danh điện tử, CCCD... cũng như không làm việc với công dân qua điện thoại, mà chỉ làm việc trực tiếp tại trụ sở đơn vị.

Cơ quan công an đang triển khai đến người dân đăng ký định danh điện tử mức 2. Đề nghị người dân tuyệt đối không thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng lạ mặt; không truy cập vào các đường link lạ, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài khoản. Đồng thời, người dân cần ghi âm cuộc gọi và báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý.





Người dân cần cảnh giác chiêu trò giả danh công an hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (giả mạo) nhằm lừa đảo. Ảnh: CA

Trước đó, nhiều nạn nhân đã "dính bẫy" bọn lừa đảo giả công an yêu cầu kích hoạt VNeID, gây thiệt hại tiền tỉ. Các đối tượng chủ yếu sử dụng hình thức gọi điện thoại đến người dân, giả danh công an để hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID. Thực tế, các đối tượng dùng ứng dụng giả mạo có giao diện giống với ứng dụng VNeID thật, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, cập nhật thông tin cá nhân trên tài khoản định danh điện tử.

Sau khi người dân cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo, các đối tượng lừa đảo sẽ kiểm soát được ứng dụng tài khoản ngân hàng trên điện thoại của người dân. Tiếp đó, chúng thực hiện lệnh chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng Công an chỉ hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản VNeID trực tiếp, không hướng dẫn qua điện thoại, nhắn tin. Ảnh: HUỲNH THƠ

Thời gian qua, công an các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM cũng liên tục cảnh báo, khuyến cáo người dân về thủ đoạn giả danh công an kêu gọi kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Theo đó, khuyến cáo người dân luôn nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn của các loại tội phạm; nêu cao ý thức tự bảo vệ dữ liệu cá nhân; không đăng, đưa lên mạng xã hội CCCD, tài khoản định danh điện tử VNeID, thông tin, số điện thoại cá nhân... để không bị các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Không bật chế độ cài đặt ứng dụng từ nguồn không xác định trên điện thoại, nguy cơ mất an toàn cho thiết bị.

Thường xuyên cập nhật thông tin về các thủ tục hành chính trên hệ thống cổng thông tin hoặc fanpage chính thức của Bộ Công an, Công an TP.HCM, Công an các đơn vị, địa phương.

Đặc biệt cần lưu ý, lực lượng công an chỉ hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử và thu thập, cập nhật thông tin dân cư cho người dân; không yêu cầu công dân tải, cài đặt ứng dụng khác với ứng dụng VNeID hoặc cung cấp tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc mật khẩu cá nhân.

Việc đăng ký định danh điện tử mức 2 phải do công dân trực tiếp đến cơ quan công an để thực hiện. Các trường hợp đặc biệt như già yếu, bệnh hiểm nghèo, đi lại khó khăn... cơ quan công an sẽ hỗ trợ đến tận nhà công dân thực hiện. Trường hợp nghi vấn về thông tin định danh điện tử, người dân phải liên hệ công an phường hoặc cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết.