Công an chỉ cách phòng chống tội phạm dịp cuối năm

(PLO)- Công an TP Thủ Đức và Công an quận 3 TP.HCM đã phát đi thông báo chỉ cách, kêu gọi người dân chủ động phòng ngừa tội phạm vào dịp cuối năm.

Theo công an, người dân cần nâng cao cảnh giác và khi phát hiện tội phạm cần báo ngay đến cảnh sát khu vực, công an phường và trực ban công an địa phương.

Cách phòng ngừa trộm cắp tài sản

Theo Công an quận 3, TP.HCM, để đảm bảo tài sản an toàn, không bị tội phạm bẻ khoá lấy cắp, người dân cần sử dụng các loại khóa có chức năng chống trộm, khóa trong để chống cắt, phá khóa và gia cố khuy khóa thật chắc chắn.

Khi đi ngủ, đi làm, đi chơi xa phải nhớ chắc chắn đã khóa cửa ra ban công, sân thượng, cửa sổ để đề phòng kẻ gian đột nhập.

Trộm xe máy bất thành tại TP Thủ Đức bị người dân truy đuổi. Ảnh: Cắt từ clip

Đồng thời, khi vắng nhà lâu ngày phải khóa cửa cẩn thận, nhờ người quen, láng giềng để ý, khi phát hiện đối tượng khả nghi kịp thời ngăn chặn.

Công an quận 3 cũng khuyến cáo người dân luôn đề cao cảnh giác, lưu ý hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân, nơi cất giữ tài sản, những chuyến du lịch dài ngày lên mạng xã hội.

Người dân cũng không nên để tiền, vàng tại nơi ở, nhà trọ khi thường xuyên đi vắng, mà nên gửi vào ngân hàng hoặc nơi an toàn khác.

Cũng theo công an, khi thuê người giúp việc nhà, công nhân làm thuê, người dân cần phải nắm chắc lai lịch. Thận trọng trong việc cất giữ tài sản tránh để người giúp việc nảy sinh lòng tham.

Đối với xe máy nên trang bị ổ khóa đĩa, khóa cầm, không để xe trước của nhà không người trông coi, tuyệt đối không gắn chìa khóa trong xe khi đi về.

Cảnh giác bảo vệ tài sản khi ở những nơi tập trung đông người như chợ, siêu thị để phòng bị móc túi, rạch giò.

Công an quận 3 khuyến cáo người dân nếu có điều kiện thì nên lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh và hệ thống cảnh báo xâm phạm.

Luôn lưu sẵn số điện thoại của Công an phường, Cảnh sát khu vực và hàng xóm. Khi phát hiện mất trộm hoặc nghi vấn mất trộm tài sản phải nhanh chóng báo cho cơ quan công an, không xáo trộn, sắp xếp lại hiện trường.

Cách phòng ngừa trộm xe máy

Công an TP Thủ Đức, TP.HCM cũng kêu gọi người dân chủ động quản lý tài sản, nêu cao tinh thần cảnh giác với tội phạm, luôn chủ động, tự quản lý và bảo vệ tài sản của mình.

Theo Công an TP Thủ Đức, người dân nên trang bị thêm khóa chống trộm, như: khóa thông minh (smartkey), khóa bánh, khóa thắng đĩa, khóa chân chống, thiết bị báo động, thiết bị định vị.

Công an khuyến cáo người dân không để xe khuất tầm nhìn và khi đến nơi công cộng, cơ sở kinh doanh, dịch vụ mua bán phải gửi xe hoặc có người trông coi xe cẩn thận.

Đối với các nhà trọ, chung cư, các điểm kinh doanh, dịch vụ mua bán cần lắp đặt hệ thống camera giám sát và bố trí lực lượng bảo vệ.

Đồng thời các cơ sở kinh doanh nên gắn biển cảnh báo phòng ngừa trộm cắp tài sản tại những nơi dễ xảy ra trộm cắp để người dân chú ý nâng cao cảnh giác với các loại tội phạm.

Cũng theo Công an TP Thủ Đức, người dân khi phát hiện tội phạm cần tố giác ngay đến cảnh sát khu vực, Công an phường gần nhất hoặc trực ban Công an TP Thủ Đức theo SDT: 02838.972.025.

TỰ SANG