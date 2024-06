Công an chốt chặn trên quốc lộ 1 bắt người phụ nữ trộm xe máy 26/06/2024 17:17

(PLO)- Lực lượng công an Long An đã chốt chặn truy bắt người phụ nữ trộm xe máy ở TP. Mỹ Tho đang trên đường tẩu thoát đi TP.HCM

Chiều ngày 26-6, thông tin từ Công an xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết, đã bàn giao nghi phạm Danh Quách Thùy Trang (37 tuổi, ngụ TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) và tang vật cho Công an TP. Mỹ Tho ( Tiền Giang) thụ lý theo thẩm quyền.

Công an bắt giữ người phụ nữ trộm xe máy ở Tiền Giang. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 25-6, Công an xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An nhận thông tin của Công an TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang trên địa bàn phường 6, thành phố Mỹ Tho xảy ra vụ trộm xe mô tô BKS 84E1-323.64, nghi phạm đang di chuyển trên Quốc lộ 1, hướng từ miền Tây lên TPHCM.

Công an xã Nhị Thành nhanh chóng triển khai lực lượng chốt chặn, phát hiện và bắt giữ Trang cùng tang vật.

Hiện vụ việc đang được Công An TP. Mỹ Tho tiếp tục điều tra, xử lý Trang theo pháp luật.