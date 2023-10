Công an Đà Nẵng trắng đêm giúp dân ‘chạy’ lụt, sơ tán khoảng 5.000 người

Đêm 13 rạng sáng ngày 14-10, Công an Đà Nẵng và các quận/huyện đã huy động hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ đến những nơi bị ngập nặng, phối hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn.

Lực lượng công an cũng tổ chức di dời tài sản giúp người dân nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Trong đêm qua, Đội Cảnh sát đường thuỷ, Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an TP Đà Nẵng cũng phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, hướng dẫn, nhắc nhở các chủ phương tiện, thuyền trưởng bố trí người trông giữ trên tàu.

Khu vực “rốn” ngập ở phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu), thông tin sơ bộ đến hiện tại đã có hơn 5.000 người dân được sơ tán đến nơi an toàn.

Trung tâm Thông tin và giám sát điều hành thông minh TP Đà Nẵng cho hay, từ 19 giờ ngày 13-10 đến 6 giờ ngày 14-10, ghi nhận mưa tại tất cả 31/31 trạm đo mưa.

Có 29/31 trạm mưa rất to. Trong đó, trạm đo Hồ Hố Cau (huyện Hòa Vang) 285 mm, tiệm cận 75-80% so với ngày mưa lịch sử 14-10-2022.

Cảnh báo trong 3-6 giờ tới, tình trạng ngập lụt xảy ra trên nhiều tuyến đường và khu vực thấp trũng ở hầu hết các quận/huyện tại Đà Nẵng. Độ sâu ngập lớn nhất từ 30-60 cm, có nơi ngập sâu hơn.

Dự báo, từ ngày 14-10 đến sáng 16-10, trên địa bàn Đà Nẵng tiếp tục có mưa to, mưa rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 500 mm.

Từ ngày 16-10 đến hết ngày 17-10, trên địa bàn Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 80-150 mm, có nơi trên 200 mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 3.