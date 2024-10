Công an Đồng Nai bắt 2 người hoạt động nhằm lật đổ chính quyền 01/10/2024 10:23

(PLO)- Công an Đồng Nai phát hiện Tú và Hạnh tham gia tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, thu giữ cờ ba sọc, máy tính, máy in... hoạt động chống phá Nhà nước.

Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố vụ án, thi hành lệnh bắt, khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Viết Tú (51 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) và Trịnh Bá Hạnh (37 tuổi, quê Nam Định) cùng cư trú tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) để điều tra về hành vi hoạt động chống phá Nhà nước.

Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Trước đó, vào tháng 8-2024, Công an Đồng Nai phát hiện Tú và Hạnh tham gia tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” (trụ sở tại Mỹ).

Cơ quan chức năng đã thu giữ hàng trăm cờ ba sọc, máy tính, máy in, vô hiệu hóa ý đồ khủng bố của các đối tượng trong dịp lễ Quốc khánh 2-9 vừa qua.

Bước đầu Tú và Hạnh đã thừa nhận hành vi phạm tội, chấp hành các quyết định giam giữ.

Cơ quan An ninh điều tra Công an Đồng Nai đang điều tra mở rộng vụ án.

Bộ Công an đã xác định “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” là tổ chức khủng bố, do đó công an đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không tin, không nghe theo lời dụ dỗ, hứa hẹn, lôi kéo của số đối tượng trong tổ chức khủng bố “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”; khi phát hiện thông tin cá nhân, tổ chức có liên quan đến tổ chức này, đề nghị báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để ngăn chặn, xử lý.