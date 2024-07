Công an Đồng Nai phối hợp Bộ Công an bắt đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỉ đồng 10/07/2024 11:38

(PLO)- Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với lực lượng Bộ Công an triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên mạng với số tiền lên tới hàng chục tỉ đồng.

Ngày 10-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên mạng trong giải bóng đá Euro 2024 trên địa bàn Đồng Nai (trang web www.bong88.com).

Nhận được thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để đấu tranh, triệt phá.

Các nghi can trong đường dây cá độ bóng đá. Ảnh: ĐÌNH BIÊN - CAĐN

Sau khi thu thập thông tin, ngày 7-7, lực lượng công an đã bắt giữ 10 nghi can liên quan trong đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Những người này gồm Nguyễn Vương Trung, Trần Bình Thành, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Minh Luân, Nguyễn Văn Chiêu, Phan Văn Chấm, Huỳnh Thế Vinh, Trần Văn Hưng, Lê Đức Hân, và Nguyễn Văn Hiếu, cùng ngụ ở huyện Tân Phú.

Điều tra ban đầu, từ đầu mùa giải Euro 2024 đến nay, nhóm nghi can mua tài khoản cá độ bóng đá cấp Agent (đại lý) với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Sau đó, các nghi can phân bổ, chia nhỏ nhiều tài khoản với hạn mức nhỏ hơn để tổ chức, lôi kéo nhiều người chơi tham gia cá cược.

Bước đầu xác định từ ngày 14-6 cho đến khi bị bắt, tổng số tiền giao dịch trong đường dây cá độ bóng đá này lên tới hàng chục tỉ đồng.

Hiện, Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi những người liên quan trong đường dây đánh bạc này ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.