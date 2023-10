Công an Hà Nội bổ nhiệm 332 điều tra viên ở công an cấp xã

Ngày 11-10, Công an Hà Nội công bố và trao các quyết định của Giám đốc công an thành phố về bổ nhiệm Điều tra viên ở công an cấp xã tại 277/579 xã, phường, thị trấn thuộc 30 Công an quận, huyện, thị xã.

Lãnh đạo Công an Hà Nội trao Quyết định bổ nhiệm cho các điều tra viên ở Công an cấp xã. Ảnh CA

Tại buổi lễ, 332 cán bộ công an là trưởng, phó công an cấp xã được bổ nhiệm chức danh điều tra viên, gồm 128 điều tra viên trung cấp và 204 điều tra viên sơ cấp.

Theo công an Hà Nội, việc bổ nhiệm được thực hiện theo phương án của Bộ Công an về triển khai tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc cơ quan điều tra các cấp trong công an nhân dân và đảm bảo nguồn lực bổ nhiệm điều tra viên nhằm nâng cao hiệu quả và phát huy vai trò của công an cấp xã trong phòng, chống tội phạm nói chung, công tác tiếp nhận, xử lí tố giác, tin báo về tội phạm nói riêng, đáp ứng yêu cầu giải quyết vụ việc ngay tại địa bàn cơ sở.

Phát biểu tại lễ công bố, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội nhấn mạnh, việc bổ nhiệm điều tra viên là trưởng, phó công an cấp xã là chủ trương đúng đắn, nhu cầu cấp thiết, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ngay từ cấp cơ sở.

Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả và phát huy vai trò của công an cấp xã trong phòng, chống tội phạm nói chung, công tác tiếp nhận, xử lí tố giác, tin báo về tội phạm, từng bước xây dựng lực lượng công an cấp xã thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, yêu cầu điều tra viên tại công an cấp xã cần phải xác định chức trách, nhiệm vụ được giao, khẩn trương tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của điều tra viên trong phạm vi địa bàn cấp xã được bố trí. Bám sát quy định của pháp luật tố tụng hình sự, pháp luật về tổ chức cơ quan điều tra hình sự để thực hiện theo đúng quy định.

Phó Giám đốc Công an Hà Nội cũng yêu cầu công an các đơn vị tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ để tiếp tục bổ nhiệm điều tra viên công an cấp xã các xã, phường, thị trấn còn lại, đảm bảo mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 1 điều tra viên.

Trong thời gian tới, Công an Hà Nội sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai Hướng dẫn số 15/HD-BCA-V03, ngày 29-8 của Bộ trưởng Bộ Công an, kết hợp với thực hiện, kiện toàn lực lượng công an xã theo Nghị quyết số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương, phấn đấu bố trí điều tra viên tại 100% công an cấp xã theo lộ trình, kế hoạch đã đề ra.

Điều tra viên công an cấp xã có nhiệm vụ, quyền hạn trực tiếp tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, xác minh sơ bộ những nguồn tin báo, tố giác tội phạm theo quy định tại khoản 3, Điều 146 Bộ luật Tố tụng hình sự. Bên cạnh đó, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố và tiến hành điều tra những vụ án hình sự ít nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã được bố trí theo quyết định phân công của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an cấp huyện theo quy định tại Điều 53 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và Điều 37 Bộ luật Tố tụng hình sự. Đồng thời, tham mưu tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo tội phạm theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2021.

PHI HÙNG