Công an Hậu Giang cảnh báo 2 thủ đoạn lừa đảo mới trên mạng 29/03/2024 17:21

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an Hậu Giang vừa phát đi công văn khẩn cảnh báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới.

Theo đó, đơn vị này cho biết, gần đây trên địa bàn tỉnh đang nổi lên thủ đoạn giả mạo Công an tỉnh gọi điện thoại người dân cập nhật thông tin CCCD (định danh mức 2) và thông báo liên quan đến tội phạm.

Các đối tượng đã gọi điện thoại cho người dân yêu cầu cập nhật thông tin, từ đó, chiếm quyền sử dụng Internet Banking rồi chiếm đoạt. Ảnh minh họa: AI

Cụ thể, các đối tượng đã gọi điện thoại cho người dân yêu cầu cập nhật thông tin CCCD và cung các giấy tờ liên quan, như: giấy phép lái xe, bảo hiểm, giấy phép kinh doanh... Sau đó, yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng có chứa mã độc tên “Dichvucong.apk” từ website https//:www.dichvucong.gvgov.com vào điện thoại di động.

Khi người dân cài đặt phần mềm trên thì các đối tượng sẽ lấy được tên đăng nhập và mật khẩu tài khoản Internet Banking có trên điện thoại. Sau đó, các đối tượng gọi video cho người dân để xác thực khuôn mặt, từ đó, các đối tượng đăng nhập tài khoản Internet Banking, rồi chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản nhưng không bị phát hiện.

“Các đối tượng nhắm đến những người lớn tuổi, trong đó có cả cán bộ hưu trí để gọi điện thông báo số điện thoại sắp bị khóa hoặc tài khoản ngân hàng có liên quan đến tội phạm. Qua đó, yêu cầu khai báo về tài sản và rút tiền chuyển cho đối tượng hoặc tự chuyển vào tài khoản của mình đã cài ứng dụng độc hại để chiếm đoạt quyền sử dụng Internet Banking rồi chiếm đoạt” - Công an Hậu Giang cảnh báo phương thức lừa đảo khác đang xảy ra gần đây trên địa bàn tỉnh.

Từ thực tế đó, Công an Hậu Giang khuyến cáo người dân trên địa bàn tỉnh cần nhận thức rõ về phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, để hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Phòng PA05 Công an Hậu Giang cũng đề nghị lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo công an cơ sở phối hợp tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn lừa đảo để người dân cảnh giác.