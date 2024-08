Công an kết luận vụ vi phạm đấu thầu tại bệnh viện Vũng Tàu gây thiệt hại 18,3 tỉ đồng 20/08/2024 16:16

(PLO)- Ông Phạm Minh An, giám đốc Sở Y tế do tin tưởng cấp dưới tham mưu nên không yêu cầu báo cáo và kiểm tra các tài liệu nên ký quyết định tổ chức đấu thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 18,3 tỉ đồng.

Mới đây, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến Gói thầu số 25 dự án Trang thiết bị y tế bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

Trước đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam các bị can Huỳnh Anh Tuấn, Lê Hữu Lễ và Tạ Quang Trường về tội vi phạm quy định về đấu thầu; các bị can Trần Mạnh Hải, Đỗ Hữu Hải và Phạm Minh An (giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bàn bạc, ngã giá để công ty Vimedimex đứng ra đấu thầu

Theo kết luận điều tra, Gói thầu số 25 là một trong 25 gói thầu được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trang thiết bị bệnh viện Vũng Tàu với hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng; giá dự toán là hơn 38 tỉ đồng, giá trị trúng thầu là 37,9 tỉ đồng. Đơn vị trúng thầu là công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex.

Sở Y tế ký hợp đồng thuê công ty Thăng Long lập hồ sơ cấu hình, thông số kỹ thuật và dự toán gói thầu; thuê Viện Công nghệ thẩm tra hồ sơ công ty Thăng Long lập; thuê công ty TNHH Thẩm định giá Chuẩn Việt thẩm định giá 8 thiết bị y tế gói thầu số 25.

Gói thầu số 25 (phòng mổ Hybrid) từng được lắp đặt tại bệnh viện Vũng Tàu nhưng sau đó đã tháo dỡ. Ảnh tư liệu

Tháng 5-2021, ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế tỉnh ký thông báo mời thầu Gói thầu số 25 đăng tải trên mạng đấu thầu.

Sau khi biết thông tin, bị can Huỳnh Tuấn Anh, giám đốc công ty TNHH TM DV Tạ Thiên Ân (TP.HCM) liên hệ với bị can Lê Hữu Lễ, trưởng phòng Kinh doanh trang thiết bị Y tế công ty Vimedimex để bàn bạc, trao đổi, thoả thuận về việc công ty Vimedimex có năng lực về tài chính, dự thầu nên đề nghị đứng tên trên hồ sơ mời thầu.

Công ty Tạ Thiên Ân chịu trách nhiệm chuẩn bị hàng hóa. Nếu trúng thầu, công ty Vimedimex sẽ được phân chia lợi nhuận từ 1,7-1,8% tổng giá trị gói thầu, tương đương khoảng 600 triệu đồng.

Sau khi trao đổi, thỏa thuận, Lễ đã báo cáo bị can Tạ Quang Trường - Phó Tổng giám đốc công ty Vimedimex để xin chủ trương tham gia dự thầu và đã được đồng ý. Quá trình lập hồ sơ dự thầu, công ty Vimedimex đã chuẩn bị về pháp nhân, năng lực và tài chính... theo hồ sơ mời thầu. Các hồ sơ cam kết về hàng hóa do công ty Tạ Thiên Ân lập và cung cấp cho công ty Vimedimex để ký, đóng dấu và nộp tham gia dự thầu.

Toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc tham gia dự thầu đều do bị can Lễ lập và ký nháy để ông Trường ký xác nhận; các Giấy ủy quyền bán hàng của nhà phân phối do Tuấn Anh liên hệ với doanh nghiệp cung cấp hàng hóa để lập và chuyển cho công ty Vimedimex nộp trong hồ sơ dự thầu.

Các doanh nghiệp liên quan, về hình thức hồ sơ đều cam kết cung cấp hàng hóa cho công ty Vimedimex để cung cấp cho chủ đầu tư. Nhưng sau khi công ty Vimedimex trúng thầu, các doanh nghiệp này đã cung cấp hàng cho công ty Tạ Thiên Ân để bán lại cho công ty Vimedimex cung cấp cho chủ đầu tư, không thực hiện cam kết của mình như trong hồ sơ dự thầu…

Giám đốc Sở Y tế bị khởi tố vì quá tin tưởng cấp dưới

Tháng 6-2021, bị can Đỗ Hữu Hải, giám đốc công ty Sơn Hà (TP Vũng Tàu) là đơn vị tư vấn đã ký tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Trong cùng ngày, ông Phạm Minh An ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là công ty Vimedimex.

Sau đó, bị can Trường đại diện công ty Vimedimex đã cùng ông Phạm Minh An, đại diện Sở Y tế ký hợp đồng kinh tế, cung cấp lắp đặt gói thầu số 25 với giá hơn 37,9 tỉ đồng. Công ty Vimedimex sau đó đã lập thủ tục và được Sở Y tế thanh toán tổng số tiền khoảng 36 tỉ đồng.

Tuy nhiên quá trình điều tra xác định, với hành vi gian lận trong đấu thầu, chủ đầu tư đã gây thiệt hại số tiền hơn 18,3 tỉ đồng. Qua sự câu kết của Lễ và Tuấn Anh, công ty Vimedimex tham gia dự thầu, trúng thầu và được chia số tiền hơn 683 triệu đồng…

Ông Phạm Minh An, giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bị khởi tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh minh họa: TK

Đối bị can Trần Mạnh Hải, thời điểm đó là chuyên viên phòng Kế hoạch Tài chính Sở Y tế được ông Phạm Minh An giao nhiệm vụ trực tiếp tham mưu các công việc liên quan đến gói thầu. Do đó, Hải có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, tài liệu, tờ trình do công ty Sơn Hải tư vấn trước khi trình ông An ký phê duyệt. Quá trình thực hiện, bị can biết những thiếu sót của các công ty tư vấn nhưng không báo cáo ông An mà tiếp tục tham mưu để ký các quyết định liên quan đến tổ chức đấu thầu.

Về phần ông Phạm Minh An, kết luận điều tra nêu bị can đã tin tưởng tham mưu của bị can Hải nên không yêu cầu báo cáo và kiểm tra các tài liệu làm căn cứ dự thảo nên đã ký ban hành quyết định tổ chức đấu thầu, thực hiện gói thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 18,3 tỉ đồng.