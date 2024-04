Giám đốc công ty và 1 phó phòng Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu bị bắt 19/04/2024 15:40

(PLO)- Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố, bắt tạm giam một phó phòng Sở Y tế và giám đốc một doanh nghiệp liên quan đến vụ án vi phạm các quy định về đấu thầu, xảy ra tại Bệnh viện Vũng Tàu.

Ngày 19-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Mạnh Hải (47 tuổi), Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an cũng bắt tạm giam bị can Đỗ Hữu Hải (38 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sơn Hà) cũng về tội danh trên.

Việc khởi tố các bị can trên nằm trong mở rộng vụ án liên quan đến vi phạm các quy định về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Vũng Tàu mà Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 3 bị can trước đó.

Được biết, thời điểm xảy ra vi phạm ông Trần Mạnh Hải còn giữ nhiệm vụ chuyên viên.