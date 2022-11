Công an khám xét văn phòng Công ty tài chính Mirae Asset ở Quảng Nam

(PLO)- Vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu Gia Khiêm Vũng Tàu đã được Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khởi tố điều tra.

(PLO)- Đi đến giữa cầu, người này bất ngờ bỏ xe máy và túi đồ cá nhân leo qua lan can nhảy xuống sông Sài Gòn.

(PLO)- Sau khi thực hiện hành vi cướp tài sản ở Hải Phòng, bị can vào Đăk Lăk trốn truy nã suốt 28 năm.

(PLO)- Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường đấu tranh, triệt xóa, xử lý đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

(PLO)- Tiếng nhiều lần cắt trộm dây điện chiếu sáng trên cầu An Đông (Ninh Thuận) bán lấy tiền đánh bạc.

(PLO)- Sau khi vào cuộc xác minh, công an xác định vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn khi mua bán dâm.

21/11/2022 11:13

(PLO)- Hơn 6.000 chiếc móc khóa có in số điện thoại của trực ban công an huyện và Công an các xã, thị trấn đã được phát cho các hộ dân trên địa bàn.