Công an khởi tố 38 bị can trong vụ nổ súng ở Phú Quốc

(PLO)- Công an khởi tố 35 bị can hai tội giết người và gây rối trật tự công cộng, ba bị can về tội gây rối trật tự công cộng.

Ngày 31-10, thông tin với báo chí, Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết vừa bắt thêm được ba người trong vụ giải quyết mâu thuẫn liên quan tranh chấp đất đai bằng súng xảy ra trên địa bàn TP Phú Quốc. Đến thời điểm này, Công an đã bắt giữ và khởi tố 38 bị can. Trong số đó, có 35 bị can bị khởi tố hai tội danh giết người và gây rối trật tự công cộng, ba bị can về tội gây rối trật tự công cộng. Theo một nguồn tin, trong quá trình lấy lời khai, bị can Đoàn Thiên Long (21 tuổi, quê quán ở TP.HCM) thừa nhận là người nổ súng vào nhóm của Khúc Văn Đoài. Sau khi gây án, Long đã vứt súng ở bìa rừng rồi lẩn trốn và bị bắt sau đó. Tuy nhiên, hiện bị can Long vẫn chưa khai nhận nguồn gốc khẩu súng dùng sát hại các nạn nhân. Như đã thông tin, giữa nhóm Hai Lượng (35 tuổi, quê quán tỉnh Cà Mau) với nhóm của Khúc Văn Đoài (39 tuổi, thường trú tại TP Phú Quốc) có mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp đất đai. Tưa 27-10, tại khu vực ấp Bến Tràm (xã Cửa Dương, TP Phú Quốc), hơn 50 đối tượng trong nhóm của Hai Lượng đi trên tám xe ô tô đến thửa đất của Đoài để giải quyết mâu thuẫn. Trong lúc ẩu đả, người trong nhóm Hai Lượng đã dùng súng rượt đuổi và bắn vào nhóm người của Đoài, hậu quả làm hai người tử vong và bốn người bị thương. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã ra quyết định thành lập Ban chuyên án khẩn trương truy xét, bắt giữ các những người liên quan. Công an tạm giữ một xe ô tô 16 chỗ, hai khẩu súng và một con dấu giả. Bước đầu Công an xác định ngoài Hai Lượng còn có bốn người là chủ mưu, cầm đầu vụ án gồm: Nguyễn Quốc Vinh (40 tuổi, quê quán ở tỉnh Cà Mau), Nguyễn Văn Thái (tức Thái Bus, 34 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang), Bùi Đức Ngọc (30 tuổi, quê quán TP Hải Phòng) và Đoàn Thiên Long (21 tuổi, quê quán ở TP.HCM). Trong đó, Long được xác định là người nổ súng vào nhóm của Đoài... Khởi tố 'đại ca' Hai Lượng cùng 34 đồng phạm (PLO)- Võ Văn Lương (tức Hai Lượng) cùng 34 đồng phạm bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố tội giết người và gây rối trật tự công cộng. CHÂU ANH Tin liên quan Bắt thêm 6 nghi can trong vụ giải quyết mâu thuẫn bằng súng ở Phú Quốc 'Đại ca' Hai Lượng trong vụ nổ súng ở Phú Quốc vừa ra tù vài tháng Vụ nổ súng ở Phú Quốc: Khởi tố vụ án, bắt 29 người Vụ nổ súng 5 người thương vong ở Phú Quốc: Khởi tố vụ án giết người, bắt 29 nghi phạm