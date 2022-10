Bắt thêm 6 nghi can trong vụ giải quyết mâu thuẫn bằng súng ở Phú Quốc

(PLO)- Công an bước đầu xác định, ngoài Hai Lượng, còn có bốn đối tượng nữa là chủ mưu, cầm đầu vụ án.

Chiều 29-10, thông tin với báo chí, Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho hay lực lượng công an vừa bắt giữ thêm sáu nghi can trong vụ giải quyết mâu thuẫn bằng súng ở Phú Quốc.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Ban Giám đốc Công an tỉnh đã ra quyết định thành lập Ban chuyên án, hiện đang khẩn trương truy xét, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt được 35 nghi can trong vụ nổ súng giải quyết mâu thuẫn đất đai làm sáu người thương vong ở TP Phú Quốc hai ngày trước.

Như đã thông tin, do mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp đất đai giữa nhóm Võ Văn Lương (tức Hai Lượng, 35 tuổi, quê quán tỉnh Cà Mau) với nhóm của Khúc Văn Đoài (39 tuổi, thường trú tại TP Phú Quốc).

Nên trưa 27-10, tại khu vực ấp Bến Tràm (xã Cửa Dương, TP Phú Quốc), hơn 50 đối tượng trong nhóm của Hai Lượng đã đi trên tám xe ôtô đến thửa đất của Đoài để giải quyết mâu thuẫn.

Trong lúc ẩu đả, một số đối tượng trong nhóm của Hai Lượng đã dùng súng rượt đuổi và bắn vào nhóm người của Đoài, hậu quả làm hai người tử vong và bốn người bị thương.

Chưa đầy một ngày sau, Công an đã khởi tố vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng, đồng thời bắt 29 nghi phạm, tạm giữ một xe ô tô 16 chỗ, hai khẩu súng và một con dấu giả.

Công an tỉnh Kiên Giang cũng đã phối hợp với Lực lượng Biên phòng tỉnh tổ chức kiểm tra chặt tại các bến tàu cao tốc, bến phà, nhằm rà soát, sàng lọc, ngăn chặn những đối tượng có thế trốn ra bên ngoài.

Bước đầu Công an xác định ngoài Hai Lượng, còn có bốn đối tượng nữa là chủ mưu, cầm đầu vụ án. Đó là Nguyễn Quốc Vinh (40 tuổi, quê quán ở tỉnh Cà Mau), Nguyễn Văn Thái (tức Thái Bus, 34 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang), Bùi Đức Ngọc (30 tuổi, quê quán TP Hải Phòng) và Đoàn Thiên Long (21 tuổi, quê quán ở TP.HCM). Trong đó, nghi can Long được xác là đối tượng trực tiếp nổ súng vào nhóm của Đoài.



Trong vụ giải quyết mâu thuẫn bằng súng, hai người tử vong là Phan Trọng Hải (24 tuổi, quê quán tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Anh Thư (26 tuổi, trú tại TP Phú Quốc). Còn bốn người bị thương là Lê Hữu Nghĩa, Huỳnh Văn Linh, Lý Quốc Tiến và Dương Việt Hòa (tuổi từ 26-36 tuổi, trú tại Phú Quốc).

'Đại ca' Hai Lượng trong vụ nổ súng ở Phú Quốc vừa ra tù vài tháng (PLO)- Võ Văn Lương (tức Hai Lượng) có hai tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích, vừa ra tù được vài tháng được cho là cầm đầu nhóm nổ súng làm sáu người thương vong ở Phú Quốc.

CHÂU ANH