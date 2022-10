Vụ 5 người thương vong ở Phú Quốc: Nguyên nhân ban đầu từ tranh chấp đất đai

(PLO)- Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã có báo cáo ban đầu về vụ việc 5 người thương vong nghi do súng gây ra, và ban đầu xác định có mâu thuẫn về tranh chấp đất đai.

Liên quan đến vụ 5 người thương vong nghi do súng gây ra, tối 27-10, Công an TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đã có báo cáo về vụ giết người và gây rối trật tự công cộng, xảy ra trưa cùng ngày tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương.

Trả lời báo chí, một lãnh đạo UBND TP Phú Quốc cho biết công an tỉnh đã khởi tố vụ án.

Theo đó, khoảng 11 giờ 20 phút trưa 27-10, do mâu thuẫn về tranh chấp đất đai với nhóm của Khúc Văn Đoài (sinh năm 1983, thường trú tổ 12, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương), nhóm của Võ Văn Lương (tức Hai Lượng, sinh năm 1987), Bùi Minh Trung (tức Trung Cà Mau, sinh năm 1976)- cùng thường trú ở tỉnh Cà Mau kéo theo khoảng 50 đối tượng khác đi trên 8 xe ô tô đến thửa đất của Khúc Văn Đoài toạ lạc tại tổ 12, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, để giải quyết mâu thuẫn.

Trong nhóm của Hai Lượng có một số đối tượng sử dụng súng (chưa rõ đặc điểm, loại súng) rượt đuổi và bắn liên tục vào nhóm của Đoài. Hậu quả làm chết Phan Trọng Hải (sinh năm 1998, quê Nghệ An) do trúng viên đạn vào phần ngực trái và Nguyễn Anh Thư (sinh năm 1996, quê ở TP Phú Quốc) do trúng viên đạn vào đầu.

Cạnh đó, có 3 người bị thương gồm: Lê Hữu Nghĩa (sinh năm 1996), Huỳnh Văn Linh (sinh năm 1993) và Lý Quốc Tiến (sinh năm 1987) – cùng ngụ ở tỉnh Kiên Giang.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc đã tạm giữ 1 xe ô tô 16 chỗ, biển số 67F-00573 và mời 17 đối tượng có liên quan để làm việc, xác minh làm rõ vụ việc xử lý theo quy định của pháp luật.

CHÂU ANH