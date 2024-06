Công an khởi tố 4 bị can bắt, trói người ở tiệm sửa xe 05/06/2024 12:43

(PLO)- Thấy người lấy trộm điện thoại ở tiệm sửa xe, 2 bị can liền bắt trói và nhờ 2 người khác đến chở đi rồi yêu cầu nạn nhân phải đưa 10 triệu đồng nên 4 người cùng bị khởi tố tội bắt, giữ người trái pháp luật

Ngày 5-6, Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam Châu Văn Phụng (35 tuổi), Thái Châu Phương (31 tuổi), Phan Nguyễn Khải Hoàn (28 tuổi) và Trương Hồng Luân (25 tuổi, cùng ngụ huyện Tam Bình) để điều tra về tội bắt, giữ người trái pháp luật.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 15 giờ 20 phút ngày 22-5, Phương và Phụng đến tiệm sửa xe ở xã Song Phú, huyện Tam Bình để rửa xe. Lúc này anh NGVN (25 tuổi) cũng đến sửa xe. Phụng và Phương liền lấy cây vít nhọn khống chế, bắt trói tay anh N. vì trước đó N. đã lấy chiếc điện thoại của nhân viên quán cà phê tại xã Song Phú.

Các bị can trong vụ bắt, giữ người trái pháp luật tại tiệm sửa xe ở tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: CA

Đúng lúc này, Luân và Hoàn đi ngang nên Phụng kêu chở N. đến Công an xã Song Phú để nói chuyện nhưng anh N. không đồng ý. Sau đó, cả nhóm chở anh N. đến nhà người quen trên địa bàn huyện Tam Bình và yêu cầu anh N. phải đưa 10 triệu đồng. Do N. không có tiền nên đã đưa điện thoại cho Phụng giữ để làm tin rồi đi xe ôm về nhà. Sau đó anh N. đi trình báo công an.

Hiện vụ án đang được công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.