Công an làm việc với bếp ăn của trường Ischool Nha Trang

Chiều 20-11, trường Hội nhập quốc tế Ischool Nha Trang (Ischool Nha Trang) tổ chức cuộc họp trao đổi, cung cấp thông tin với phụ huynh học sinh về tình hình ngộ độc thức ăn tại trường.

Tham dự buổi họp có lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, đại diện Công ty Ischool, đại diện Ban cha mẹ học sinh cùng khoảng 200 phụ huynh.

Ông Phạm Hữu Bình, hiệu trưởng trường Ischool Nha Trang, thừa nhận bản thân đã có nhiều thiếu sót, chưa hoàn thành nhiệm vụ. Vị hiệu trưởng cúi đầu xin lỗi phụ huynh về sự việc.

Ông Bình thông tin trường sẽ dừng hoạt động một tuần để học sinh điều trị, đồng thời trường rà soát lại vấn đề an toàn thực phẩm, tìm nguyên nhân ngộ độc và tạm dừng học bán trú.

Tại buổi đối thoại, các phụ huynh cho biết đã nhận nhiều phàn nàn của con em về chất lượng bữa ăn ở trường. Phụ huynh rất bức xúc cho rằng đặt niềm tin vào nhà trường vì những cam kết về chất lượng. Tuy nhiên, phụ huynh đã đề nghị xem xét lại chất lượng bữa ăn nhưng không được nhà trường thực hiện, dẫn đến sự việc đáng tiếc.

Một phụ huynh cho biết con mình đã ổn định nhưng bác sĩ thông tin cháu có nồng độ nhiễm độc cao và chưa có phác đồ điều trị. “Tôi đề nghị phía nhà trường phải liên hệ tìm chuyên gia, bác sĩ đầu ngành mời tới Nha Trang để có phác đồ điều trị cho con tôi cũng như những học sinh khác”- phụ huynh bức xúc nói.

Một nữ phụ huynh cũng đặt vấn đề trách nhiệm, nghĩa vụ của Tập đoàn Nguyễn Hoàng trong vụ việc liên quan đến sức khỏe của học sinh.

Tại buổi đối thoại, các phụ huynh đề nghị nhà trường trả lời rõ hướng làm sao cho các em về nhà nhanh nhất có thể, bao giờ sẽ có chuyên gia đầu ngành y tế về để đưa ra phác đồ điều trị cho các em.

Ông Phạm Hữu Bình cam kết sau buổi họp sẽ đề xuất đưa bác sĩ có chuyên môn để chăm sóc, điều trị cho các cháu. Trường cũng đề nghị Sở Y tế có chỉ đạo để sớm xác định nguyên nhân gây bệnh nhằm giúp cho các bệnh viện xây dựng phác đồ điều trị. Đồng thời, Bộ Y tế chỉ đạo, tăng cường chuyên gia giúp giải quyết vụ việc.

Ông Bình cũng cho biết công an đang làm việc với người chế biến thức ăn và nơi cung cấp thức ăn để làm rõ vụ việc.

Cũng trong chiều 20-11, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông cáo báo chí về vụ ngộ độc tập thể tại trường Ischool Nha Trang.

Theo thông cáo, ngày 17-11, trường Ischool Nha Trang tổ chức bữa ăn trưa cho 880 học sinh. Đến chiều cùng ngày, một số em xuất hiện các triệu chứng đau bụng, khó chịu, tiêu chảy nhiều lần.

Đến khoảng 22 giờ ngày 17-11, các em xuất hiện thêm triệu chứng sốt, buồn nôn, nôn nên được gia đình đưa đi nhập viện tại các bệnh viện trên địa bàn TP Nha Trang.

Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết tính đến 11 giờ ngày 20-11, tổng số ca tiếp nhận ngộ độc thực phẩm tại các bệnh viện là 600 em, có 360 em nhập viện điều trị nội trú. Trong đó, 21 em nặng.

Sở Y tế thông tin có một học sinh sinh năm 2016 tử vong. Bệnh nhân này nhập viện lúc 1 giờ ngày 18-11 tại Bệnh viện 22-12 với triệu chứng nôn ói, đau bụng, mệt.

Đến chiều 19-11, bệnh nhân co giật, tím, ngưng tim nên được hồi sức cơ tim, chuyển Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Đến sáng 20-11, em này sốt cao, huyết áp và nhịp tim vân mạch, thở nội khí quản, dấu hiệu suy đa phủ tạng nên chỉ định chuyển vào TP.HCM. Sau đó, bệnh nhân tử vong trên đường chuyển viện.

Sau khi xảy ra vụ ngộ độc, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các sở ngành liên quan kiểm tra xác định nguyên nhân vụ việc, tích cực điều trị cho các bệnh nhân.

Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế đã tổ chức Đoàn điều tra ngộ độc thực phẩm kết hợp với địa phương, Ban Giám hiệu trường học kiểm tra thực tế việc chấp hành các quy định pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể tại trường ISchool (do Hộ kinh doanh Bùi Phúc Lam ký hợp đồng với Nhà trường).

Đồng thời, Đoàn điều tra đã lập biên bản lấy mẫu và niêm phong toàn bộ mẫu thức ăn được lưu tại cơ sở đối với thực đơn bữa ăn trưa, bữa ăn xế ngày 17-11 gửi về Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm tìm nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm. Dự kiến ngày 23-11 mới có kết quả.

