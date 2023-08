Công an làm việc với nhóm chặn xe đánh người trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây

(PLO)- Công an TP Thủ Đức đã làm việc với những người tham gia rượt đuổi, chặn xe, đánh người trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Nhóm người tham gia rượt đuổi, chặn xe, đánh người trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã thừa nhận hành vi và cho là họ bị ép xe, vượt qua vượt lại từ quốc lộ 51.

Nguồn tin PLO cho biết, đến chiều 31-8, Công an TP Thủ Đức đã làm việc với ba người liên quan vụ đánh ông Nguyễn Hoàng Tú trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Trước đó, theo trình bày của ông Tú, vào khoảng 16 giờ ngày 24-8, anh chạy ô tô trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây theo hướng từ Đồng Nai về TP.HCM.

Trong lúc di chuyển, anh bị người điều khiển ô tô 51G-028.17 chạy vào làn đường ưu tiên vượt lên, ép xe, liên tục chỉ tay, ném chai nước suối vào xe của anh.

Tiếp đó, ô tô loại 16 chỗ biển số 51B-287.08 cũng chạy lên và hai xe sau đó “kè” xe ông Tú suốt quãng đường dài trên cao tốc. Khi đến đường dẫn xuống vòng xoay Phú Hữu, xe của ông Tú bị chặn lại và bị nhóm người đi ô tô dùng điếu cày, gậy sắt đánh tới tấp.

Ông Tú gục xuống đường, nhóm người trên chỉ dừng lại và rời đi khi người dân đến can ngăn. Người này được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị rách nhiều vết thương trên mặt, đầu, chân tay.

Vụ việc được camera an ninh trên cao tốc ghi lại, sau đó Công an phường Phú Hữu phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức truy xét, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định được nhóm người đánh anh Tú ở tại huyện Nhà Bè.

Công an đã làm việc với hai người bên ông Tú, đồng thời mời làm việc với ba người của nhóm đánh ông Tú. Tuy nhiên, chỉ có hai người lên làm việc với công an, một người vắng mặt với lý do bận đi công tác thì đến nay người này đã lên làm việc.

Tại cơ quan công an, hai trong ba người trong nhóm tham gia đánh ông Tú đã thừa nhận hành vi, người còn lại thừa nhận chỉ tham gia khuyên can.

Qua xác minh của công an, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do xe ông Tú và nhóm người trên có mâu thuẫn trong lúc di chuyển trên quốc lộ 51. Lúc này, xe hai bên có xin đường vượt qua và xe nhóm người trên không vượt được xe ông Tú nên dẫn đến mâu thuẫn.

Sau đó, xe nhóm người trên đã rượt theo và chặn đánh ông Tú trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua địa bàn phường Phú Hữu.

Đã xác định nguyên nhân vụ rượt đuổi, chặn xe đánh người trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây (PLO)- Công an bước đầu đã xác định được nguyên nhân khiến tài xế xe con trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây bị rượt đuổi và đánh gây thương tích xôn xao dư luận trong thời gian qua.

CÔNG MINH