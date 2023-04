Công an phản hồi lý do không xử lý hình sự về một vụ đánh người

(PLO)- Do vết thương nhẹ, chị D đồng ý để cho anh H bồi thường tiền thuốc và làm đơn xin không xử lý hình sự đối với H.

Báo Pháp luật TP.HCM có nhận được đơn của ông THP (quận Gò Vấp, TP.HCM) phản ánh về việc mẹ bị một số người đánh.

Sau khi nhận đơn, ngày 7-3, Báo Pháp Luật TP.HCM đã có gửi phiếu chuyển đến Công an phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM về phản ánh của ông THP. Sau đó, Báo đã nhận được công văn trả lời của Công an phường 5, quận Gò Vấp thông báo kết quả giải quyết vụ việc đánh nhau giữa chị NTMD và anh LTH.

Theo công văn, lúc 17 giờ 05 phút ngày 26-12-2022, anh NVP (phường 5, quận Gò Vấp) đến Công an phường 5 trình báo về việc em ruột là NTMD (phường 5, quận Gò Vấp) bị anh LTH (phường 5, quận Gò Vấp) đánh.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin của anh P, Công an phường 5 đã xuống hiện trường mời anh LTH về Công an phường làm rõ việc đánh chị D gây thương tích. Tại công an phường, LTH khai nhận do bức xúc về việc chị D dùng cục đá ném con chó của H (khi chó của H đang ỉa đái ngoài đường, gần nơi chị D ngồi) nên H và chị D gây gổ nhau. Sau đó, anh H dùng tay đánh trúng vào người và mặt của chị D dẫn đến sưng mặt. Còn chị D đi bệnh viện khám.

Sau khi khám bệnh xong, Công an phường đã mời chị D đến cơ quan làm việc, qua làm việc thì lời khai của chị D phù hợp với lời khai của anh H.



Do vết thương nhẹ, chị D đồng ý để cho anh H bồi thường tiền thuốc và làm đơn xin không xử lý hình sự đối với H.

Gặp nhau ở phòng trọ bạn gái, 2 nhóm đánh nhau làm 2 người thương vong (PLO)- Nhóm thanh niên đi ô tô đến rủ bạn gái đi chơi thì gặp hai thanh niên khác đang có mặt tại phòng trọ nên mâu thuẫn, đánh nhau khiến hai người thương vong.

PHẠM TUYÊN