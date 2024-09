Công an Quảng Nam cử 2 đoàn công tác hỗ trợ đồng bào miền Bắc 18/09/2024 14:35

Ngày 18-9, Công an tỉnh Quảng Nam cử 2 đoàn công tác trực tiếp đến một số tỉnh, thành phía Bắc để thăm, động viên, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân bị thiệt hại do bão số 3.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam tham gia lễ phát động ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão số 3. Ảnh: CA

Công an tỉnh Quảng Nam chia sẻ những khó khăn, mất mát và phát huy tinh thần tương thân, tương ái đối với người dân các tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại nặng nề do bão, mưa lũ, sạt lở đất.

Đồng thời, giúp chính quyền và Nhân dân nhanh chóng khắc phục thiệt hại, sớm vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất và ổn định cuộc sống.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ phát động ủng hộ Nhân dân bị thiệt hại do bão số 3 gây ra, quyên góp được số tiền hơn 2,4 tỉ đồng.

Đợt xuất quân lần này, 2 đoàn công tác của Công an tỉnh Quảng Nam đến các địa phương gồm: Tuyên Quang, Cao Bằng, Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai.

Công an tỉnh Quảng Nam khẳng định, đây là nghĩa cử thể hiện tình cảm, trách nhiệm của CBCS công an tỉnh này với đồng bào, chiến sĩ các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ.