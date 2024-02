Công an Sóc Trăng liên tiếp phá án đầu năm mới

(PLO)- Trong những ngày đầu năm mới, Công an Sóc Trăng liên tiếp bắt hai đối tượng cướp tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Chiều 12-2, Công an Sóc Trăng cho biết Công an huyện Châu Thành vừa tạm giữ đối tượng Phan Văn Đức Sinh (29 tuổi, ngụ huyện Trần Đề) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Phan Văn Đức Sinh tại cơ quan Công an. Ảnh: CAST

Thông tin ban đầu, tối 1-2, Sinh điện thoại cho ông ĐTL (64 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng) cho biết xe mình bị hết xăng trên Quốc lộ 60 đoạn thuộc huyện Châu Thành và nhờ ông L mua xăng đem lại cho mình.

Đến nơi, Sinh cùng một thanh niên khác dùng tay đè đầu và dùng hung khí đâm vào phần lưng phía bả vai phải của ông L một nhát. Sau đó, cả hai cướp xe mô tô nhãn hiệu Honda SH của ông L, chạy về hướng Đại Ngãi.

Bị cướp, ông L cùng người dân tri hô và đuổi theo đến khu vực ấp xã Trường Khánh, huyện Long Phú, thì Sinh bị té ngã. Sau đó, Sinh bỏ lại xe rồi lên xe của thanh niên đi cùng quay đầu chạy về hướng TP Sóc Trăng.

Nhận tin báo, Công an huyện Châu Thành xác định được đối tượng gây án là Sinh nên đã mời về cơ quan làm việc. Khai với công an, bước đầu Sinh thừa nhận hành vi cướp tài sản của mình, còn thanh niên đi cùng đã bỏ trốn.

Trước đó, Công an TP Sóc Trăng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Sóc Trăng bắt giữ đối tượng Trần Xuân Đạt (27 tuổi) chỉ sau 12 tiếng đồng hồ thực hiện hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Trần Xuân Đạt tại cơ quan Công an. Ảnh: CAST

Cụ thể, rạng sáng 11-2, Đạt cùng đồng bọn điều khiển xe mô tô đi cướp tài sản của người khác. Cả nhóm đi đến đường Đoàn Thị Điểm (thuộc phường 3, TP Sóc Trăng) thì phát hiện có một người đàn ông điều khiển xe mô tô.

Thấy vậy, cả nhóm đã dùng dao đe dọa, cướp xe mô tô của người đàn ông này rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Nhận tin báo án, Công an TP Sóc Trăng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Sóc Trăng nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm thủ phạm. Đến chiều cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ Đạt, cùng tang vật tại một nhà trọ ở phường 6 (TP Sóc Trăng). Riêng các đối tượng đi cùng với Đạt hiện đã bỏ trốn.

CHÂU ANH