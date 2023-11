Công an Tây Ninh bắt 2 siêu trộm

Ngày 24-11, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Thanh Sơn (Tý em, 46 tuổi, ngụ khu phố Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu) và Nguyễn Hoài Thanh (Vinh, 41 tuổi, ngụ khu phố 3, phường 4, thành phố Tây Ninh) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.



Siêu trộm Nguyễn Thanh Sơn. Ảnh: VT

Theo điều tra, Sơn và Thanh quen biết nhau khi đang chấp hành án trong tù. Đến đầu năm 2023, cả hai gặp lại nhau và bàn bạc cùng đi tìm những nhà dân xây dựng đã lâu, chờ đêm tối để đột nhập cắt khóa vào nhà tìm tài sản có giá trị như vàng, tiền.

Để tránh bị công an phát hiện, Sơn thuê nhà ở huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh để ở. Mỗi lần đi trộm, Sơn điện thoại cho Thanh để Thanh đón xe buýt đến điểm hẹn ở khu vực xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, còn Sơn chuẩn bị kiềm cắt, mỏ lếch, tua vít, đèn pin.

Nguyễn Hoài Thanh bị bắt giữ. Ảnh: VT

Sơn chở Thanh đi rảo quanh các khu vực nhà dân trên địa bàn thị xã Trảng Bàng, dùng công cụ mang theo cắt rào, cạy cửa đột nhập vào cạy két sắt lấy trộm tiền, vàng,... rồi tẩu thoát.

Đến thời điểm bị bắt, 2 siêu trộm này đã thực hiện 10 vụ trộm gây thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.

Tang vật thu được từ nhà của "siêu trộm". Ảnh: VT

Ngày 21-11, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an thị xã Trảng Bàng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hồ Chí Minh, Công an huyện Hóc Môn bắt khẩn cấp đối tượng Sơn ngay tại nhà trọ thuộc xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.

Khám xét nhà "siêu trộm", công an thu giữ 2 vòng vàng; 1 sợi dây chuyền vàng; 1 nhẫn vàng trắng; 2 miếng vàng SJC; 3 nhẫn vàng, 2 chuỗi dây hạt; trên 78 triệu đồng; 2 xe mô tô; 2 tua vít, 1 cây kiềm.

VÕ TÙNG