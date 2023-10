(PLO)- Tổ công tác gồm lực lượng Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai kiểm soát phương tiện lưu thông trên quốc lộ 20.

Công an tỉnh Đồng Nai vừa triển khai thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về tăng cường Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 20. Theo đó, từ 15 giờ mỗi ngày đến 6 giờ sáng hôm sau tổ công tác sẽ tiến hành kiểm tra tại các chốt, điểm trên cả hai chiều quốc lộ 20.

Dự kiến kế hoạch kiểm tra sẽ kéo dài đến giữa tháng 11-2023. Sau đây là chùm ảnh ghi nhận.

Bắt đầu từ ngày 25-10, Tổ công tác của Bộ Công an bao gồm Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Cục Công tác đảng và công tác chính trị phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành ra quân tổng kiểm soát phương tiện. Ảnh: VH

Lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát phương tiện xe ô tô, ô tô đầu kéo, xe mô tô có hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tốc độ, đi không đúng làn đường…xử lý đúng tinh thần chỉ đạo “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Ảnh: TCT

Các phương tiện lưu thông qua chốt kiểm tra đều được đo nồng độ cồn, ma túy. Ảnh: PV

Không chỉ có tài xế lái xe ô tô mà người điều khiển xe máy cũng kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: VH

Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra xe tải chở rau, thực phẩm. Ảnh: TCT

Đặc biệt xe khách, lực lượng công an sẽ tiến hành kiểm tra kỹ về chất ma túy. Ảnh: PV

Công an kiểm tra, thu giữ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma tuý trong buồng lái xe đầu kéo có biển đăng ký của tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VH

Công an phát hiện tài xế điều khiển xe ô tô dương tính chất ma tuý. Ảnh: PV

Tính từ chiều ngày 27 đến rạng sáng 28-10, các Tổ công tác đã kiểm tra hơn 2.145 lượt phương tiện (836 xe ô tô, 1.309 xe mô tô), phát hiện, lập biên bản xử lý 168 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Ảnh: VH

Bộ Công an phối hợp Công an Đồng Nai xử lý gần 300 xe vi phạm trên quốc lộ 20 (PLO)- Chỉ trong hai ngày, lực lượng của Bộ Công an phối hợp Công an Đồng Nai đã lập biên bản xử lý 270 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

VŨ HỘI