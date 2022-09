Công an Thủ Đức ngăn kịp thời nhóm mang hung khí đi hỗn chiến

Đến ngày 15-9, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang phối hợp cùng Công an phường Tam Bình xử lý vụ việc nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí chuẩn bị hỗn chiến.

Theo hồ sơ ban đầu, khuya 14-9, Tổ công tác của Công an TP Thủ Đức nhận được tin báo có nhóm người cầm hung khí đi ngang khu vực chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

Qua nắm tình hình, tổ hình sự đặc nhiệm Công an TP Thủ Đức đã phối hợp cùng Công an phường Tam Bình đi kiểm tra.

Tại đây, công an phát hiện một nhóm do Nguyễn Tuỳnh V (17 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Hoàng N (16 tuổi, ngụ TP Hà Nội) và Nguyễn Văn T (16 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm hung khí.

Nhóm còn lại do Phạm Trường Th (15 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Sinh Thái Th (17 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cũng bị công an phát hiện.

Thời điểm công an có mặt, các nhóm đều mang theo hung khí là dao bấm, dao tự chế, ống tuýp sắt. Lúc tổ công tác truy bắt, hai người manh động chống trả bị tổ tuần tra phải trấn áp.

Khai với công an, nhóm V khai do xích mích với nhóm Th trên mạng xã hội. Sau đó nhóm V từ Bình Dương hẹn gặp nhóm Th ở hầm cầu Bình Lợi để giải quyết thì công an ngăn chặn kịp thời.