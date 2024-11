Công an tìm bị hại của người bán cháo lòng giả danh 'đại tá cảnh sát' 12/11/2024 17:01

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận vừa có thông báo tìm người bị hại của bị can Hoàng Văn Thảo, kẻ giả danh “đại tá cảnh sát” đã bị bắt quả tang ngày 9-10-2024.

Bị can Hoàng Văn Thảo.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Bình Thuận và TP.HCM trong thời gian từ đầu tháng 8-2024 đến ngày 9-10-2024.

Cụ thể đã khởi tố bị can Hoàng Văn Thảo, sinh ngày: 15-6-1972 tại tỉnh Hưng Yên. Nơi thường trú đường Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; nơi ở hiện tại đường Phan Huy Ích, quận Tân Bình, TP.HCM.

Quá trình điều tra, xác định từ tháng 8-2024 đến ngày 9-10-2024, Hoàng Văn Thảo dùng nhiều thủ đoạn gian dối, giả danh là “đại tá cảnh sát” để chạy án, chiếm đoạt tài sản của nhiều người có liên quan.

Khám xét chỗ ở của Hoàng Văn Thảo.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận thông báo rộng rãi cho mọi người biết, ai là người bị hại có liên quan đến bị can Hoàng Văn Thảo thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận (địa chỉ: Khu dân cư Bắc Xuân An, Phường Xuân An, TP Phan Thiết) để được giải quyết theo quy định pháp luật (liên hệ Điều tra viên Phan Văn Nguyên, số điện thoại 037.7833.645).

Như PLO đã đưa tin, tối 9-10, hàng chục trinh sát của Công an Bình Thuận phối hợp với Bộ Công an và Công an TP.HCM đã bắt quả tang Hoàng Văn Thảo, kẻ giả danh “đại tá cảnh sát” khi đang nhận số tiền khoảng 300 triệu đồng tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM.

Ngay trong đêm, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Công an TP.HCM đưa người này về khám xét khẩn cấp chỗ ở tại phường 15, quận Tân Bình và đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan.

Cơ quan điều tra lấy lời khai Hoàng Văn Thảo.

Được biết, trong thời gian Công an tỉnh Bình Thuận triệt xóa đường dây khai thác khoáng sản trái phép của Trần Văn Thuận (tức Tú “ác”) tại huyện Hàm Tân, Trần Văn Thuận lo sợ bị khởi tố, nên tìm cách chạy án và được giới thiệu với “đại tá cảnh sát hình sự” Hoàng Văn Thảo.

“Đại tá cảnh sát” khẳng định sẽ lo cho cả 2 Công ty của vợ chồng Thuận không bị Công an xử lý hình sự, chỉ bị xử phạt hành chính.

Đổi lại, Trần Văn Thuận phải đưa cho vị “đại tá cảnh sát” 4,5 tỷ đồng và Thuận đã đưa cho Hoàng Văn Thảo 2,2 tỷ đồng; 3.000 USD và nhiều quà tặng khác.

Mặc dù biết Trần Văn Thuận đã bị khởi tố, bắt giam nhưng Hoàng Văn Thảo vẫn tiếp tục liên hệ với vợ Thuận đòi đưa 1,2 tỷ đồng nếu không sẽ bị xử lý hình sự về hành vi trốn thuế.

Được biết, Hoàng Văn Thảo bán cháo lòng ở quận Tân Bình, TP.HCM chứ không phải công tác trong lực lượng công an.