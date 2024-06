Công an tìm xe Mercedes bị mất trộm tại TP Thủ Đức 25/06/2024 15:52

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang truy tìm xe Mercedes S400 bị mất trộm tại TP Thủ Đức mang biển số 30G-642.74.

Ngày 25-6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra thông báo truy tìm xe Mercedes-Ben S400 biển số 30G-642.74, bị mất trộm tại TP Thủ Đức từ năm 2021.

Xe Mercedes bị mất trộm đang được công an truy tìm. Ảnh: CA.

Theo Công an TP.HCM, đơn vị đang tiến hành giải quyết tin báo về tội phạm do Cơ quan CSĐT của Công an TP Thủ Đức chuyển đến từ hồi tháng 7-2021, về việc anh Trương Quốc H trình báo bị mất ô tô hiệu Mercedes.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị những ai có thông tin, biết hoặc đang sử dụng chiếc ô tô hiệu Mercedes-Ben S400, màu đen, biển số 30G-642.74, Số máy 27682430546930, số khung RLMUG6FX2HV001560 thì liên hệ ngay với Công an TP.HCM.

Địa chỉ liên hệ, Đội 3-PC02 tại 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM hoặc gặp cán bộ điều tra Hà Huy Cường, số điện thoại 0988.277.937 để cung cấp.