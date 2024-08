Công an tỉnh Đồng Nai có tân Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế 31/08/2024 07:42

(PLO)- Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai có quyết định điều động Thượng tá Lê Vấn, Trưởng Công an huyện Vĩnh Cửu giữ chức Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế công an tỉnh.

Ngày 31- 8, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định cho Thượng tá Lê Vấn giữ chức Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế. Ảnh: CAĐN.

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã có quyết định điều động Thượng tá Lê Vấn, Trưởng Công an huyện Vĩnh Cửu giữ chức Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai.

Chủ trì buổi lễ trao quyết định, Đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chúc mừng Thượng tá Lê Vấn được Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh tin tưởng giao nhiệm vụ ở đơn vị công tác mới. Đồng thời, đề nghị Thượng tá Lê Vấn tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.