Công an tỉnh Gia Lai và Kon Tum ra mở cao điểm tấn công tội phạm

(PLO)- Đợt ra quân cao điểm với tinh thần trách nhiệm, cương quyết trấn áp tội phạm vì cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Sáng 15-11, cùng với các địa phương cả nước, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Phát biểu lễ ra quân, Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai yêu cầu tất cả cán bộ, chiến sỹ nêu cao tinh thần trách nhiệm, cương quyết trấn áp các loại tội phạm, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Đợt cao điểm triển khai từ ngày 15-11 đến ngày 5-2-2023, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai và công an 17 huyện, thị xã, thành phố Pleiku sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh trấn áp mạnh các ổ nhóm tội phạm manh động sử dụng vũ khí nguy hiểm; không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê liên quan đến tín dụng đen. Đồng thời, tăng cường quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng chống cháy, nổ.

Để đợt ra quân phát huy hiệu quả và hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, ông Trương Hải Long, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện cao điểm, mỗi cán bộ, chiến sỹ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cũng như tình thần đấu tranh tố giác tội phạm trong quần chúng nhân dân.

Cùng ngày, Công an tỉnh Kon Tum cũng tổ chức mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hồng Nhật, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum phát lệnh và giao nhiệm vụ cho các lực lượng thực hiện trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Ông yêu cầu các phòng, công an các huyện, thành phố triển khai đồng bộ các biện pháp; huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm.

LÊ KIẾN