Công an tỉnh Ninh Thuận vận động thành lập Hội cựu Công an Nhân dân

(PLO)- Hội cựu Công an Nhân dân tỉnh Ninh Thuận được thành lập nhằm góp phần xây dựng lực lượng chính quy tinh nhuệ, hiện đại và tham gia vào các phong trào bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Ngày 11-10, Công an tỉnh Ninh Thuận tổ chức công bố quyết định về việc công nhận Ban vận động thành lập Hội cựu Công an nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Đại tá Đại tá Lê Quang Đồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, tặng hoa cho Ban vận động. Ảnh: C.A

Theo quyết định, Ban vận động thành lập Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Ninh Thuận gồm 17 thành viên do Đại tá Ngô Văn Bé, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh, làm Trưởng ban. Phó Trưởng ban là Đại tá Phạm Văn Phống, nguyên Giám thị Trại giam Sông Cái.

Ban vận động có nhiệm vụ vận động các cựu Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đăng ký tham gia Hội cựu Công an Nhân dân, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ xin phép thành lập hội gửi Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Hội cựu Công an nhân dân thành lập mang ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu một mốc son trong việc xây dựng một tổ chức thống nhất để tập hợp, đoàn kết, động viên các thế hệ cựu công an tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân.

Tiếp tục mang sức lực, trí tuệ, kinh nghiệm công tác của mình đóng góp một phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tham gia vào các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở.

Khen thưởng thiếu tá công an trong chuyên án triệt phá đường dây mua bán vũ khí (PLO)- Chuyên án A723p đã bắt giữ 6 người trong đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí ở nhiều tỉnh.

HUỲNH HẢI