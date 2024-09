Công an tỉnh Phú Yên họp báo thông tin vụ 10 năm khai thác cát trái phép 06/09/2024 16:34

(PLO)- Công an tỉnh Phú Yên họp báo thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án hủy hoại rừng, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Chiều 6-9, Công an Phú Yên họp báo thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án hủy hoại rừng, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho hay cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với Đặng Thanh Bình (44 tuổi, ngụ xã Bình Kiến) về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an Phú Yên, thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án. Ảnh: LT

Với vai trò đồng phạm, trước đó Huỳnh Khắc Duy (36 tuổi, ngụ phường 9, TP Tuy Hòa) đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về tội danh trên.

Theo Đại tá Võ Duy Tuấn, năm 2022, Công an tỉnh Phú Yên thu thập được nhiều thông tin phản ánh Đặng Thanh Bình cùng một số người thực hiện các hành vi hủy hoại rừng, khai thác khoáng sản không phép, lấn chiếm đất, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản…

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thanh Bình. Ảnh: CÔNG AN PHÚ YÊN



Lợi dụng sơ hở, thiếu sót của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực xây dựng công trình, khai thác khoáng sản, đất đai, vệ sinh môi trường... Bình thường xuyên đến các địa điểm tiếp công dân của tỉnh, địa phương, sở, ban, ngành để phản ánh các cá nhân, doanh nghiệp này, Bình cho rằng họ có vi phạm.

Bình yêu cầu phải xử lý, gây áp lực nhằm trục lợi từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Nghi phạm này còn nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác diễn ra trong thời gian dài nhưng chưa bị xử lý, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Khắc Duy. Ảnh: CÔNG AN PHÚ YÊN

Công an tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh chủ trì, phối hợp đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án đấu tranh, xử lý hành vi vi phạm của Đặng Thanh Bình cùng đồng phạm.

Ngày 22-5 và 17-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án hình sự hủy hoại rừng và vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, xảy ra từ năm 2013 đến năm 2023, tại thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến.

Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên thông tin: Bước đầu cơ quan điều tra xác định Đặng Thanh Bình cùng đồng phạm đã hủy hoại hơn 3 ha rừng sản xuất (rừng phi lao), lấn chiếm trái phép hơn 4,7 ha rừng; khai thác trái phép hơn 39.000 m3 cát, có giá trị hơn 4,3 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật khác của Đặng Thanh Bình và đồng phạm.

Công an tỉnh Phú Yên kêu gọi, đề nghị các cá nhân, cơ quan, tổ chức nào còn biết hoặc phát hiện được thông tin sự việc phạm tội, vi phạm pháp luật của Đặng Thanh Bình cùng đồng phạm thì mạnh dạn tố giác, cung cấp thông tin, tài liệu cho Công an tỉnh Phú Yên để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Khu vực Đặng Thanh Bình hủy hoại rừng, khai thác cát trái phép. Ảnh: CÔNG AN PHÚ YÊN

Tại họp báo, một số PV nêu các câu hỏi: vì sao vụ việc diễn ra trong thời gian dài, ở ngay TP Tuy Hòa, nơi hàng ngày có nhiều người qua lại nhưng đến nay mới bị xử lý?

Đại tá Võ Duy Tuấn trả lời: “Đặng Thanh Bình có mối quan hệ phức tạp, có thủ đoạn rất xảo quyệt, luôn chủ động che giấu hành vi của bản thân; đứng sau lôi kéo, điều hành nhiều đối tượng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để đối phó khi bị cơ quan pháp luật điều tra, xử lý. Cùng với đấu tranh làm rõ các hành vi phạm tội của Đặng Thanh Bình và đồng phạm, cơ quan điều tra sẽ làm rõ các vấn đề liên quan để xử lý, bất kể là ai”.