Công an tỉnh Quảng Trị ra quân phòng, chống sử dụng pháo trái phép đêm giao thừa

(PLO)- Công an Quảng Trị ra quân thực hiện tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi sử dụng pháo trái phép trong đêm giao thừa.

Tối 9-2, đại tá Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã chỉ đạo, Công an các huyện bảo đảm trực 100% quân số, thực hiện nhiệm vụ bám địa bàn, tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi sử dụng pháo trái phép.

Thời gian thực hiện tuần tra kiểm soát từ 20 giờ tối ngày 9-2 đến 2 giờ ngày 10-2 (tức từ đêm giao thừa đến rạng sáng ngày Mồng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024).

Công an tỉnh Quảng Trị ra quân phòng, chống nổ pháo trái phép đêm giao thừa.



Đặc biệt, Công an tỉnh đã tăng cường hơn 120 cán bộ chiến sỹ thuộc các phòng nghiệp vụ về địa bàn cơ sở, cùng lực lượng Công an xã, phường, thị trấn tập trung đấu tranh mạnh, quyết liệt đối với hành vi nổ pháo trái phép. Trong đó tập trung tại các địa bàn Hướng Hoá, Gio Linh, Vĩnh Linh, TP Đông Hà.

Công an tỉnh Quảng Trị cũng đã thành lập 9 đoàn kiểm tra công tác đối với Công an các đơn vị, địa phương, Công an xã, phường, thị trấn về việc triển khai phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật tại địa bàn.

Công an tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị, mọi người dân chấp hành nghiêm pháp luật, nêu cao tinh thần tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo, cung cấp kịp thời cho cơ quan Công an nơi gần nhất những hành vi vi phạm để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN DO