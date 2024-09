Công an tỉnh Tây Ninh góp phần xây dựng nông thôn mới 27/09/2024 16:20

Ngày 27-9, Đoàn Công tác của Bộ Công an đã hoàn tất hai ngày làm việc để đánh giá việc thực hiện chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới.

Bộ Công an đã làm việc với Công an tỉnh Tây Ninh về xây dựng nông thôn mới.

Tại tỉnh Tây Ninh, đoàn công tác đã tiến hành khảo sát, đánh giá công tác tham mưu của Công an tỉnh Tây Ninh đối với cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của Bộ Công an và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn công an các địa phương thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới và khảo sát thực tế tại cơ sở trên địa bàn xã Trường Hoà, thị xã Hoà Thành và huyện Bến Cầu.

Báo cáo với đoàn giám sát, Thượng tá Nguyễn Hai Mừng, Chánh Văn phòng Công an tỉnh cho biết thời gian qua đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện có hiệu quả Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới, phát động phong trào thi đua gắn với các phong trào và cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới.

Công an tỉnh Tây Ninh đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh thực hiện các biện pháp, nâng cao giải pháp giữ vững và đạt các chỉ tiêu, tiêu chí về bảo đảm ANTT trong xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, công an các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về ANTT, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn; công tác xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt phong trào ở cơ sở và nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản về ANTT tiếp tục được tăng cường.

Cùng đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo được sự đồng thuận của Nhân dân, đến nay trên địa bàn tỉnh hiện có 65/71 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, 25/71 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 3/71 xã được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu, 1 thị xã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ Công an thì Công an tỉnh Tây Ninh đã làm tốt công tác vận động, xây dựng nhiều mô hình hay trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Ông Bình đề nghị Công an tỉnh Tây Ninh đánh giá hiệu quả một số mô hình mới, nổi bật để nhân rộng, cũng như đánh giá cao công tác vận động tranh thủ người có uy tín trong dân tộc, tôn giáo; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tích cực tham gia giữ gìn ANTT, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quần chúng nhân dân.