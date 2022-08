Công an TP.HCM ra mắt Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

Sáng 10-8, Công an TP.HCM tổ chức lễ ra mắt Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) dự bị chiến đấu thuộc Công an TP.HCM dưới sự chủ trì của thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.

Theo Giám đốc Công an TP.HCM, Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu được thành lập với 1.279 cán bộ chiến sĩ.

Nhiệm vụ là tham gia giúp Công an TP chủ động chuẩn bị thêm lực lượng, ứng trực chiến đấu phục vụ nhiệm vụ đột xuất, giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay tại cơ sở, không để lây lan, phức tạp, vượt tầm kiểm soát.

Nhiệm vụ của Trung đoàn là sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống khi có lệnh điều động của Bộ Công an và Giám đốc Công an TP.

Trung đoàn CSCĐ dự bị do Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM giữ chức Trung Đoàn trưởng.

Ngay sau lễ ra mắt, Ban Chỉ huy Trung đoàn phối hợp với các đơn vị chức năng Công an TP khẩn trương ổn định về tổ chức, đội ngũ cán bộ giúp việc; quán triệt chức năng, nhiệm vụ đề ra chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện.

Ban Chỉ huy Trung đoàn chỉ đạo các Tiểu đoàn CSCĐ trực thuộc thường xuyên tổ chức các đợt diễn tập xử lý các tình huống giả định như xử lý tình huống tụ tập tuần hành, biểu tình gây mất an ninh trật tự trên địa bàn đơn vị quản lý.

Qua các đợt diễn tập, chủ động rút kinh nghiệm để tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch huấn luyện sát với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.