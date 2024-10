Công an TP Thủ Đức cảm ơn 3 đơn vị bắt 2 kẻ cướp xe trong khu Công Nghệ cao 08/10/2024 10:55

(PLO)- Đội Tuần tra dẫn đoàn, Công an quận 4 và Công an quận 8, TP.HCM tham gia truy bắt kẻ cướp xe máy Vespa trong khu Công Nghệ cao đã được Trưởng Công an TP Thủ Đức có thư cảm ơn, biểu dương.

Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Công an TP Thủ Đức, TP.HCM vừa có thư cảm ơn, biểu dương Đội Tuần tra dẫn đoàn, Công an quận 4, Công an quận 8 vì đã có thành tích bắt hai kẻ cướp xe Vespa trong khu Công Nghệ cao.

Theo nội dung thư, vào ngày 14-1-2024 trên địa bàn TP Thủ Đức xảy ra một vụ cướp xe Vespa do hai đối tượng thực hiện.

Khi kẻ cướp bỏ chạy, bị hại căn cứ vào thiết bị định vị gắn trên xe đã nhờ một người dân cùng đuổi theo, đồng thời báo cho Đội Tuần tra dẫn đoàn – Phòng PC08 Công an TP.HCM về việc bị cướp xe.

Kẻ cướp xe máy trong khu Công Nghệ cao bị bắt giữ. Ảnh: CA

Nhận thông tin, Đội Tuần tra dẫn đoàn đã chủ động phối hợp tổ 363 của Công an Quận 4 truy bắt hai đối tượng gây án đang di chuyển trên địa bàn quận 4.

Bằng sự nhạy bén về nghiệp vụ, cán bộ Đội Tuần tra dẫn đường và tổ 363 Công an Quận 4 đã truy đuổi và bắt giữ được một đối tượng cùng phương tiện gây án trên địa bàn quận 4. Đối tượng còn lại cùng phương tiện vừa cướp được cũng bị bắt tại trên địa bàn quận 8.

Với thành tích đạt được, Công an TP Thủ Đức ghi nhận, biểu dương thành tích và cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Đội Tuần tra dẫn đoàn, tổ 363 Công an Quận 4, Công an Quận 8 đã hỗ trợ Công an TP Thủ Đức truy bắt đối tượng, thu hồi tài sản trả lại cho người dân. Vụ việc qua đó củng cố niềm tin và xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng CAND trong lòng người dân.

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 50 ngày 14-1, Đại uý Nguyễn Trọng Thành, cán bộ Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn, cùng tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Hai Bà Trưng, quận 1.

Lúc này, Đại uý Thành nhận được thông tin từ trực ban Phòng CSGT về hai đối tượng vừa cướp xe máy của một cô gái tên P. trong Khu Công nghệ cao, TP Thủ Đức đang trên đường tẩu thoát về hướng trung tâm TP .

Đồng thời, Thiếu tá Trần Minh Thức, Phó Đội trưởng Đội tuần tra dẫn đoàn, cũng thông báo đến các tổ tuần tra về nhận dạng kẻ cướp, biển số xe.

Với sự nhạy bén, phán đoán hướng tẩu thoát của đối tượng, Đại uý Thành nhanh chóng điều khiển xe đặc chủng cùng một CSCĐ, bật còi hụ lao về hướng cầu Khánh Hội, quận 4.

Đại uý Thành cùng lực lượng CSCĐ truy đuổi tới quận 8, khống chế kẻ cướp.

Bị hại được một người đi đường chở từ khu Công Nghệ cao đuổi tới, thông báo với lực lượng chức năng nhóm cướp có hai người cùng đặc điểm nhận dạng của đối tượng thứ hai đang tẩu thoát trên đường.

Lập tức, tổ 363 của Công an quận 4 đã khống chế thành công một đối tượng tại đường Tôn Thất Thuyết. Riêng đối tượng cướp xe vespa tiếp tục chạy về hướng quận 7 nên tổ công tác tiếp tục truy đuổi.

Kẻ cướp chạy lòng vòng qua quận 7, vào các con hẻm và không ít lần ép xe cảnh sát, chạy ngược chiều rồi qua quận 8 thì bị tổ công tác chặn lại, lấy súng bắn chỉ thiên và khống chế.

Chứng kiến vụ việc, người dân rất vui mừng và hoan hô lực lượng CSGT. Riêng bị hại là chị P. viết thư cảm ơn lực lượng CSGT đã dũng cảm, quyết liệt vây bắt kẻ cướp.