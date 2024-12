Công an TP Vinh bắt giữ 3 người thu 2 khẩu súng và 3.000 viên ma túy 23/12/2024 20:40

Ngày 23-12, Cơ quan công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đã bắt bảy nghi phạm thu giữ hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng ngắn, xe ô tô.

Bùi Văn Xuyến tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA.

Thông tin ban đầu, Công an TP Vinh phát hiện ổ nhóm có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến tội phạm ma túy lớn. Trong đó, có người có tiền án, tiền sự liên quan đến ma tuý, luôn mang theo vũ khí “nóng” và sẵn sàng chống trả.

Ngày 21-12, Ban chuyên án của Công an TP Vinh quyết định phá án, vây bắt được Bùi Văn Xuyến (51 tuổi), Hoàng Văn Hải (33 tuổi, cùng trú huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) và Nguyễn Ngọc Lâm (30 tuổi, trú xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Tang vật 2 khẩu súng công an thu giữ.

Trong quá trình vây bắt, nhóm trên đã manh động và liều lĩnh, chống trả quyết liệt cảnh sát. Với sự mưu trí, dũng cảm, các cán bộ, chiến sĩ đã khống chế, quật ngã và bắt giữ được Xuyến, Hải, Lâm và tước súng trên tay.

Tại hiện trường, Ban Chuyên án thu giữ 3.000 viên ma túy tổng hợp, hai gói ma túy đá, hai khẩu súng ngắn, ba điện thoại di động, một ô tô.

Xuyến, Hải, Lâm bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Mở rộng chuyên án, tối hôm qua (22-12), Công an TP Vinh tiếp tục bắt giữ các “chân rết” mắt xích trong đường dây nêu trên gồm: Nguyễn Văn Hải (52 tuổi, trú phường Hưng Dũng, TP Vinh), Bùi Huy Hoàng (26 tuổi), Hồ Trung Hậu (29 tuổi), Nguyễn Văn Bảo (31 tuổi, cùng trú thị trấn Nghĩa Đàn). Tang vật thu giữ 50 viên ma túy tổng hợp, một gói ma túy đá, bốn điện thoại.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án.