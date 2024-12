19 tuổi cho vay hơn 500 triệu, lãi suất 543%/năm 23/12/2024 20:36

(PLO)- Công an TP Quảng Ngãi đang tạm giữ hình sự thanh niên sinh năm 2005, cho vay hơn 500 triệu đồng với lãi suất 543%/năm.

Ngày 23-12, Công an TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang tạm giữ hình sự với Nguyễn Công Thương (29 tuổi, ngụ phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi) và Hoàng Ngọc Thông (19 tuổi, thường trú phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đối tượng cho vay hơn 500 triệu, lãi suất 543%/năm.

Thông tin ban đầu, sau quá trình trinh sát, nắm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu, ngày 19-12, Đội Cảnh sát hình sự - Công an TP Quảng Ngãi đã mời làm việc đối với Nguyễn Công Thương.

Đối tượng cùng số tang vật công an thu giữ.

Qua đấu tranh, Thương khai nhận từ khoảng đầu năm 2023 đến nay, Thương từ huyện Mộ Đức đến TP Quảng Ngãi làm "đại bản doanh" để cho vay hơn 80 người dân trên địa bàn TP Quảng Ngãi và các huyện lân cận, lãi suất cao nhất lên đến 203%/năm, tổng số tiền cho vay hơn 2 tỉ đồng.

Công an thu giữ từ Thương một điện thoại di động, một xe máy, 150 giấy vay tiền, 54 các loại giấy CCCD, giấy đăng ký, giấy phép lái xe, sổ đỏ… Trước đó, ngày 17-12, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Quảng Ngãi phối hợp với Phòng PC02, Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra làm rõ hành vi của Hoàng Ngọc Thông cho khoảng 30 người dân trên địa bàn TP Quảng Ngãi và các huyện Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Bình Sơn vay tiền, lãi suất lên đến 543%/năm. Tổng số tiền Thông cho vay hơn 500 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ngãi đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Công Thương và Hoàng Ngọc Thông để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Công an cảnh báo người dân không nên vay mượn tiền của các đối tượng tín dụng đen, kể cả không nên vay tiền trên các trang mạng xã hội.

Các tổ chức, cá nhân khi cần tố giác hành vi cho vay lãi nặng liên hệ Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Quảng Ngãi, địa chỉ: 478 Nguyễn Văn Linh, Phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi.