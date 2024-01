Công an TP.HCM dẹp tín dụng đen

(PLO)- Công an TP.HCM ra quân tấn công, thực hiện nhiều chương trình, biện pháp với tội phạm tín dụng đen trên địa bàn.

Các đơn vị thuộc Công an TP.HCM đã xử lý tội phạm tín dụng đen (TDĐ) trên không gian mạng và tội phạm hoạt động theo kiểu truyền thống.

Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan bắt nhóm người cho vay qua các app và đòi nợ kiểu khủng bố vào cuối tháng 5-2023. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Dẹp các app cho vay kiểu tín dụng đen

Ngày 3-1, trong buổi Gặp mặt báo chí thông báo tình hình, kết quả công tác đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong năm 2023 và một số công tác trọng tâm năm 2024, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng phòng Tham mưu, cho biết Công an TP đã phát hiện, xử lý nhiều băng nhóm hoạt động TDĐ.

Cụ thể, các đơn vị nghiệp vụ đã phát hiện, xử lý 263 vụ, 404 đối tượng, trong đó đã khởi tố 115 vụ, 262 bị can; xử lý hành chính 31 vụ, 36 đối tượng; làm rõ 103 vụ liên quan đến TDĐ; triệt xóa 27 ứng dụng công nghệ cho vay TDĐ như goldvay, sugarvay, findong, wellvay, cfcash, baovay...

Trong tháng 5-2023, Công an quận 10 đã khởi tố vụ án, khởi tố chín bị can là giám đốc, trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm thuộc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit, Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Từ tháng 4-2019 đến thời điểm bị phát hiện, ba công ty trên đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt, tổng cộng hơn 6.000 tỉ đồng, thu lợi hơn 4.100 tỉ đồng. Lãi suất có thể lên đến hơn 1.200%/năm, cao gấp trăm lần mức lãi cho vay theo quy định, đặc biệt là các công ty đều do người nước ngoài, quốc tịch Latvia điều hành, “núp bóng” dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động thông qua trang web tamo.vn và findo.vn.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an… đã xác định hơn 32 app cho vay tiền online, hoạt động tín dụng đen.

Đầu năm 2023, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP và Cục Cảnh sát hình sự (C02), các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Cần Thơ xác định hơn 32 app cho vay tiền online, hoạt động TDĐ.

Cuối tháng 5-2023, PC02 khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 11 bị can để củng cố, xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trong số này có Nguyễn Mạnh Hải (30 tuổi, giám đốc Công ty thu hồi nợ Tiếng Nói Hay), Vũ Ngọc Minh Khánh (28 tuổi, trưởng một nhóm app cho vay), Nguyễn Thị Thùy Vân (28 tuổi, ngụ quận 7), Trần Thị Mai (27 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) là quản lý của khoảng 21 app cho vay. Ngoài ra còn có nhân viên của các công ty như Golden, Bamboo… quản lý các app cho vay trên mạng.

Theo điều tra, để thực hiện việc đòi nợ, nhóm này sẽ nhắn tin, gọi điện thoại cho khách vay, người thân của họ đe dọa, uy hiếp tinh thần mục đích để khách vay và người thân trả tiền cho công ty.

Ban Chỉ đạo 138 quận 12 tổ chức lễ ra quân bóc gỡ, xóa bỏ các quảng cáo sai quy định trên tường nhà, cột điện... trên địa bàn. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Xử lý mạnh cho vay lãi nặng trên tờ rơi

Trong năm 2023, Công an TP đã tham mưu Ban Chỉ đạo 138 TP triển khai Kế hoạch tuyên truyền bóc gỡ, tẩy xóa sản phẩm quảng cáo trái quy định, đặc biệt là các nội dung quảng cáo về TDĐ với sự hưởng ứng tham gia của toàn hệ thống chính trị, hàng chục ngàn học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân.

Từ thông tin trên tờ rơi quảng cáo, Công an TP đã lên danh sách gần 400 số điện thoại liên quan đến cho vay tài chính với 50 người nghi vấn hoạt động cho vay TDĐ; truy xét, khởi tố 21 vụ án/54 bị can.

Ngày 24-12-2023, PC02 Công an TP.HCM bắt Phạm Hữu Tài (44 tuổi), Cân Nhật Danh (32 tuổi), Trần Duy Khanh, Trương Văn Chí để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cướp tài sản.

Nhóm này do Tài cầm đầu, cho vay với lãi suất lên đến 360%/năm, thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng. Để tiếp cận khách hàng, nhóm này rải tờ rơi, dán quảng cáo lên cột điện với nội dung cho vay không cần thế chấp, hồ sơ, thủ tục đơn giản… Khi người vay không trả lãi đúng hẹn, Tài cùng Danh dùng súng công cụ hỗ trợ, đánh, ép người vay viết giấy nợ và tiếp tục thu lãi trên giấy nợ.

Gần đây, với việc Công an TP.HCM tấn công, trấn áp với TDĐ, Nguyễn Quốc Cường (40 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) đã ra đầu thú về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cường khai cho vay lãi nặng từ năm 2021 tại khu vực TP Thủ Đức, lãi suất cho vay là 480%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng nên đầu thú với mong muốn được sự khoan hồng của pháp luật.•

Lập nhiều chuyên án đấu tranh tín dụng đen Theo PC02, 15 ngày đầu thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn từ ngày 15-12-2023 đến nay, liên quan đến tội phạm TDĐ, đơn vị đã lập hơn 10 chuyên án đấu tranh, triệt phá 12 băng nhóm, 28 đối tượng hoạt động liên quan đến TDĐ, có sử dụng vũ khí và dùng nhiều thủ đoạn đê hèn như tạt sơn, chất bẩn để bắt người vay trả nợ. PC02 vừa đấu tranh vừa tuyên truyền phong trào quần chúng tham gia tố giác tội phạm nhằm đẩy lùi hoạt động TDĐ trong đời sống xã hội, răn đe, ngăn chặn những đối tượng đang hoạt động và có ý định hoạt động.

