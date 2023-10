Công an TP.HCM kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm ở karaoke, vũ trường

(PLO)- Công an TP.HCM sẽ kiểm tra hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường, các cơ sở hoạt động biến tướng và sẽ xử lý nghiêm vi phạm về ma túy, mại dâm, nhảy múa thoát y, phòng cháy chữa cháy...

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn TP.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã giao Sở VH&TT tiếp tục phổ biến, hướng dẫn thủ tục và thực hiện cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường. Đồng thời, tạm dừng kinh doanh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định.

Vụ cháy ở quán karaoke ở Bình Dương vào ngày 6-9-2022 đã khiến nhiều người thiệt mạng, nhiều người bị thương. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Sở VH&TT chỉ đạo thực hiện kiểm tra chuyên ngành và kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội về các điều kiện hoạt động karaoke, vũ trường theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch TP.HCM giao Công an TP tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, diễn tập phòng cháy chữa cháy; xây dựng chương trình phối hợp, khảo sát, kiểm tra, rà soát tổng thể các cơ sở có nguy cơ cháy nổ, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường.

"Kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường khi xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa thuộc phạm vi điều chỉnh phải thực hiện theo quy chuẩn QCVN 06:2022 của Bộ Xây dựng và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan", Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Công an TP phải chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an TP Thủ Đức và các quận, huyện, phường, xã, thị trấn kiểm tra hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường, các cơ sở hoạt động biến tướng karaoke, vũ trường. Qua đó, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi về ma túy, mại dâm, nhảy múa thoát y, vi phạm phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự theo quy định của pháp luật.

Riêng các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác thanh kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật chuyên ngành, đặc biệt là công tác phối hợp liên ngành với các đơn vị liên quan, Qua đó, thanh kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm, cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường.

LÊ THOA